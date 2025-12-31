O site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) está sem funcionar. Quando se entra na página principal do endereço, surge uma página branca com a seguinte mensagem: “Pedimos desculpa. De momento, o site encontra-se em manutenção. Por favor, tente novamente mais tarde. Obrigado”.

Fonte da Proteção Civil confirmou a falha e explicou a sua origem, mas não detalhou quando surgiu este problema. “A ANEPC esclarece que, no início do mês de dezembro, foram identificadas e amplamente divulgadas novas vulnerabilidades críticas em diversas tecnologias de gestão de conteúdos e plataformas web”, começaram por explicar na resposta enviada ao Observador.

Assim, a Rede Nacional de Segurança Interna (RNSI) — que aloja e suporta a maioria das aplicações e sistemas críticos das Forças de Segurança e de Emergência do Ministério da Administração Interna — colocou em prática os “procedimentos necessários” que resultaram, durante a semana de 15 de dezembro, na “aplicação dos respetivos mecanismos de correção e atualizações de segurança.”

No entanto, e no caso específico deste site, verificou-se que “a aplicação dos referidos updates não eliminou de forma integral as vulnerabilidades identificadas”. Deste modo, e “por razões estritamente preventivas e de segurança”, as autoridades optaram por “suspender temporariamente a publicação na internet do site institucional e do sistema público de ocorrências (SADO)”, com o objetivo de “evitar qualquer exposição a potenciais ataques ou intrusões”.

“Importa sublinhar que esta suspensão é apenas externa e não afeta, em momento algum, o funcionamento operacional dos sistemas da ANEPC. O SADO e os restantes sistemas continuam plenamente operacionais e acessíveis a todas as entidades do Estado com ligação através de circuitos privados da RNSI, abrangendo a maioria das instituições da Administração Central e da Administração Local, não existindo qualquer impacto na capacidade de resposta operacional ou na coordenação da proteção civil”, esclareceu a Proteção Civil em resposta ao Observador.

A ANEPC prevê que a situação seja corrigida durante a segunda semana de janeiro do próximo ano, após a “conclusão integral dos trabalhos técnicos de reforço de segurança”.

A plataforma partilha notícias, avisos, comunicados, contactos e recomendações da Proteção Civil. Através das redes sociais, a autoridade continua a alertar os cidadãos para a “descida das temperaturas”, para a “segurança rodoviária” ou para os riscos de incêndios urbanos.

Ao contrário do que aconteceu durante vários meses, a página do site dedicada exclusivamente a ocorrências em todo o país está operacional. Esta parte relacionada com as ocorrências — onde surge informação sobre situações de emergência em curso, como inundações, incêndios ou outros acidentes — esteve indisponível durante algum tempo “devido a intervenções relacionadas com a manutenção e melhorias de sistema”. Tendo ocorrido “ algumas disrupções ao nível da divulgação da informação relacionada com as ocorrências”. Esta quarta-feira, esta página mantém-se ativa.

[Notícia atualizada às 17h30 com resposta da Proteção Civil: falha não surgiu hoje e problema está a ser solucionado]