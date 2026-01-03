O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira registou desde quarta-feira e até às 8h00 um total de 91 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas.

O balanço divulgado pelo SRPC relativo às situações provocadas pela passagem da depressão Francis pelo arquipélago, com chuva, vento e agitação marítima fortes indica que não há registo de vítimas.

Refere que as ocorrências foram quedas de árvores (27), movimentos de massas (32), quedas de redes elétricas (9), desabamentos (6), entre outras situações que empenharam 211 operacionais e 97 meios técnicos.

A Proteção Civil indica que “todas as ocorrências foram prontamente resolvidas no patamar municipal”.

O concelho do Funchal foi o mais afetado, com 24 ocorrências, seguido dos municípios de Machico (19) e Santa Cruz (16).

Também a capitania do Porto do Funchal voltou a prolongar os avisos de agitação marítima forte e vento muito forte na orla costeira até às 4h00 de domingo.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou a costa norte da ilha da Madeira e a do Porto Santo sob aviso laranja para a agitação marítima, o vento vai ser “forte a muito forte (entre os 51 e os 74 quilómetros por hora)”, diminuindo de intensidade.

Quanto à ondulação, aponta que as vagas serão entre os 5 e os 7 metros na costa norte, “diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros”, sendo de 5 metros com perspetivas de diminuírem de altura também na parte sul.

“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, insiste a capitania.

Estas condições atmosféricas levaram a Porto Santo Line, a concessionária da linha marítima entre a Madeira e o Porto Santo, a cancelar as viagens programadas para hoje do navio Lobo Marinho entre as duas ilhas, realizando no domingo viagens extra para colmatar a situação provocada por dois dias de falta de ligações.

O movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira — Cristiano Ronaldo está a decorrer com normalidade.