Pais, professores, diretores, funcionários e familiares de alunos de colégios privados de ensino especial estão a manifestar-se esta segunda-feira, em Lisboa, para exigirem um reforço de verbas que garanta a escola a 500 crianças e jovens.

“Tempo a esgotar-se para 500 crianças”, “Não queremos as escolas a fechar, mas sim a funcionar” ou “Inclusão sem recursos é exclusão disfarçada” são algumas das mensagens escritas em cartazes pelas dezenas de pessoas que estão desde as 10h00 concentradas em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa, num protesto marcado pelo som de buzinas.

Segundo o presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular (AEEP), as escolas de ensino especial privado podem ter de encerrar em breve, deixando quase 500 crianças e jovens sem resposta, caso a tutela não atualize o valor atribuído por aluno.

Em causa está o futuro de cinco colégios da zona de Lisboa que foram a resposta para centenas de famílias que não encontraram solução na escola pública, como foi o caso da família Valente.

Presente na manifestação, Amílcar Valente contou à Lusa que o neto Gustavo começou por frequentar uma escola pública em Lisboa, onde foi vítima de bullying.

O rapaz, hoje com 15 anos, conseguiu uma vaga no colégio Bola de Neve e “tudo mudou”, contou o avô do menino com autismo.

No entanto, a verba de 651 euros por aluno atribuída pelo ministério mal chega para pagar salários e estes colégios “estão em rutura financeira”, acrescentou o presidente da AEEP, Rodrigo Queiroz e Melo, também presente no protesto.

“Os valores não são atualizados há vários anos. Recebem 651 euros, mas o valor não pode ser inferior a 1000 euros. Resultado: Quem está a pagar tudo isto são os funcionários, que não são aumentados”, disse à Lusa Rodrigo Queiroz e Melo.

Isabel Beirão, diretora do Colégio Eduardo Claparede, confirmou a difícil situação financeira que a sua escola atravessa, um dos cinco colégios em risco de fechar as portas.

“Temos 84 crianças, 30 professores, terapeutas, auxiliares educativos. A nossa prioridade é pagar salários e já esgotámos todas as nossas verbas. Há uma degradação das condições físicas do Colégio que tem 72 anos de existência”, lamentou Isabel Beirão, que em 2022 teve a promessa da tutela “que os valores seriam revistos”.

“Mas nada aconteceu até hoje e estamos no limite. Se não houver uma atualização entraremos novamente em colapso financeiro”, alertou.