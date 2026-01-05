O filme protagonizado por Leonardo DiCaprio “Batalha Atrás de Batalha” foi o grande vencedor da primeira cerimónia de entrega de prémios do ano, Critics Choice Awards, que decorreu esta madrugada em Santa Mónica, Los Angeles.
Consagrado com o prémio de Melhor Filme, Batalha Atrás de Batalha também levou para casa a estatueta de Melhor Argumento Adaptado e deu a Paul Thomas Anderson a distinção de Melhor Realizador.
“Este foi o melhor tempo que já passei a fazer um filme e penso que se nota”, afirmou o realizador, no discurso de vitória. “Tem realmente a ver com as pessoas com quem se trabalha”, disse, rodeado pelo elenco no palco, incluindo Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro e Teyana Taylor.
Paul Thomas Anderson já tinha elogiado a equipa que tornou possível o filme da Warner Bros., embora nenhum dos nomeados a prémios de representação tenha saído da cerimónia com estatuetas. DiCaprio perdeu a corrida de Melhor Ator para Timothée Chalamet, que venceu pelo papel de Marty Mauser em Marty Supreme, filme de Josh Safdie.
“Tenho muitas pessoas a quem agradecer e não sei se vou voltar a estar nesta posição, por isso permitam-me um segundo”, pediu Chalamet no discurso de vitória. O ator, de 30 anos, não só ultrapassou DiCaprio como também Michael B. Jordan, protagonista de um dos filmes mais cotados da temporada, Pecadores, o brasileiro Wagner Moura, Ethan Hawke e Joel Edgerton.
“Criaste a história de um homem imperfeito com um sonho com o qual nos podemos identificar e não pregaste à audiência sobre o que era certo ou errado”, disse Chalamet, dirigindo-se ao realizador Josh Safdie. “Acho que todos devemos contar histórias assim. Obrigado por este sonho”. O ator também agradeceu à namorada Kylie Jenner, que o acompanhou à gala, dizendo que “nada disto seria possível” sem ela.
Mas foi na categoria de Melhor Atriz que aconteceu um dos discursos mais aplaudidos da noite. Jessie Buckley venceu a estatueta pelo papel de Agnes Shakespeare em Hamnet, de Chloé Zhao, que também tinha sido nomeada no prémio de realização.
“Criar é um privilégio absoluto”, disse Buckley, que venceu nomes como Emma Stone, Amanda Seyfried e Rose Byrne, e falou sobre como foi inspirador estar presente na sala com todas elas e fazer parte da “aldeia”. “Chloé Zhao, lembraste-me do poder de contar uma história, a jornada em que podemos embarcar e toca nas partes mais profundas do que significa estarmos vivos”, afirmou a atriz.
Nos papéis secundários, as honras foram distribuídas por outros dois filmes: Amy Madigan levou a estatueta pelo filme de terror Hora do Desaparecimento e Jacob Elordi venceu por Frankenstein, de Guillermo del Toro. O reimaginar do clássico de Mary Shelley também rendeu Melhor Guarda-Roupa, Melhor Caracterização e Design de Produção.
Pecadores, que era o filme mais nomeado com 17 indicações, teve algumas conquistas importantes. Foi o Melhor Argumento Original (Ryan Coogler), teve a Melhor Banda Sonora (Ludwig Göransson), deu a Miles Caton a distinção de Melhor Jovem Ator e foi o Melhor Elenco (com casting por Francine Maisler).
Nos filmes em língua estrangeira, triunfou o português com a vitória da longa-metragem brasileira O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho.
F1, com Brad Pitt e Lewis Hamilton, logrou as categorias técnicas de Melhor Edição e Melhor Som, sendo que o prémio de cinematografia foi para o brasileiro Adolpho Veloso, por Sonhos e Comboios. Sem surpresa, KPop Demon Hunters venceu Melhor Filme de Animação e Melhor Canção, “Golden”.
Na televisão, destaque para The Pitt, coroada com Melhor Série Dramática, Melhor Ator (Noah Wyle) e Atriz Secundária (Katherine LaNasa).
Adolescência foi a Melhor Minissérie e teve três prémios de representação: Stephen Graham (Melhor Ator), Owen Cooper (Melhor Ator Secundário) e Erin Doherty (Melhor Atriz Secundária). Na comédia, a maioria das estatuetas foi para The Studio.
A 31ª cerimónia dos prémios da Associação de Críticos decorreu em Santa Mónica e foi apresentada por Chelsea Handler, com transmissão ao vivo no canal E!. Esta é a lista de vencedores:
Cinema
Melhor Filme
- Batalha Atrás de Batalha
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Pecadores
- Sonhos e Comboios
- Valor Sentimental
- Wicked: Pelo Bem
Melhor Realização
- Paul Thomas Anderson – Batalha Atrás de Batalha
- Ryan Coogler – Pecadores
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Valor Sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Melhor Atriz
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne – Se Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé
- Chase Infiniti – Batalha Atrás de Batalha
- Renate Reinsve – Valor Sentimental
- Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Melhor Ator
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Batalha Atrás de Batalha
- Joel Edgerton – Sonhos e Comboios
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – O Agente Secreto
Melhor Atriz Secundária
- Elle Fanning – Valor Sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Pelo Bem
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
- Amy Madigan – Hora do Desaparecimento
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Teyana Taylor – Batalha Atrás de Batalha
Melhor Ator Secundário
- Benicio del Toro – Batalha Atrás de Batalha
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Batalha Atrás de Batalha
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
Melhor Jovem Ator/Atriz
- Everett Blunck – The Plague
- Miles Caton – Pecadores
- Cary Christopher – Hora do Desaparecimento
- Shannon Mahina Gorman – Família de Aluguer
- Jacobi Jupe – Hamnet
- Nina Ye – Left-Handed Girl
Melhor Filme de Comédia
- The Ballad of Wallis Island
- O Esquema Fenício
- Eternity – Para Sempre
- Friendship
- The Naked Gun: Aonde é que para a polícia
- Splitsville: Amor em Maus Lençóis
Melhor Filme de Animação
- Arco
- Elio
- Guerreiras do K-Pop
- In Your Dreams
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Melhor Elenco
- Batalha Atrás de Batalha
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Pelo Bem
Melhor Banda Sonora
- Alexandre Desplat – Frankenstein
- Ludwig Göransson – Pecadores
- Jonny Greenwood – Batalha Atrás de Batalha
- Daniel Lopatin – Marty Supreme
- Max Richter – Hamnet
- Hans Zimmer – F1
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
- O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
- Wicked: Pelo Bem
Melhor Edição
- Batalha Atrás de Batalha
- F1
- Marty Supreme
- Pecadores
- Prestes a Explodir
- A Vizinha Perfeita
Melhor Som
- Batalha Atrás de Batalha
- F1
- Frankenstein
- Pecadores
- Sirāt
- Warfare
Melhores Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Frankenstein
- Missão: Impossível – O Ajuste de Contas Final
- Pecadores
- Superman
Melhor Fotografia
- Autumn Durald Arkapaw – Pecadores
- Michael Bauman – Batalha Atrás de Batalha
- Dan Laustsen – Frankenstein
- Claudio Miranda – F1
- Adolpho Veloso – Sonhos e Comboios
- Łukasz Żal – Hamnet
Melhor Caracterização
- 28 Anos Depois
- Frankenstein
- Hora do Desaparecimento
- Pecadores
- The Smashing Machine: Coração de Lutador
- Wicked: Pelo Bem
Melhor Guarda-Roupa
- O Beijo da Mulher Aranha
- Frankenstein
- Hamnet
- Hedda
- Pecadores
- Wicked: Pelo Bem
Melhor Argumento Original
- Noah Baumbach e Emily Mortimer – Jay Kelly
- Ronald Bronstein e Josh Safdie – Marty Supreme
- Zach Cregger – Hora do Desaparecimento
- Ryan Coogler – Pecadores
- Eva Victor – Sorry, Baby
- Eskil Vogt e Joachim Trier – Valor Sentimental
Melhor Argumento Adaptado
- Batalha Atrás de Batalha
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- No Other Choice
- Sonhos e Comboios
Melhor Filme em Língua Estrangeira
- O Agente Secreto
- Belén
- Foi Só Um Acidente
- Left-Handed Girl
- No Other Choice
- Sirāt
Melhor Canção
- “Clothed by the Sun” – O Testamento de Ann Lee
- “Drive” – F1
- “Golden” – Guerreiras do K-Pop
- “I Lied to You” – Pecadores
- “The Girl in the Bubble” – Wicked: Pelo Bem
- “Train Dreams” – Sonhos e Comboios
Televisão
Melhor Série Dramática
- Alien: Planeta Terra
- Andor
- A Diplomata
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Task
Melhor Ator, Drama
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Billy Bob Thornton, Landman
- Noah Wyle, The Pitt
Melhor Atriz, Drama
- Kathy Bates, Matlock
- Carrie Coon, The Gilded Age
- Britt Lower, Severance
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, A Diplomata
- Rhea Seehorn, Pluribus
Melhor Ator Secundário, Drama
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Ato Essandoh, A Diplomata
- Wood Harris, Forever
- Tom Pelphrey, Task
- Tramell Tillman, Severance
Melhor Atriz Secundária, Drama
- Nicole Beharie, The Morning Show
- Denée Benton, The Gilded Age
- Allison Janney, A Diplomata
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Greta Lee, The Morning Show
- Skye P. Marshall, Matlock
Melhor Série de Comédia
- Abbott Elementary
- Elsbeth
- Ghosts
- Hacks
- Ninguém Quer Isto
- Homicídios ao Domicílio
- The Righteous Gemstones
- The Studio
Melhor Ator, Comédia
- Adam Brody, Ninguém Quer Isto
- Ted Danson, Temos um Infiltrado
- David Alan Grier, St. Denis Medical
- Danny McBride, The Righteous Gemstones
- Seth Rogen, The Studio
- Alexander Skarsgård, Diários de um Assassiborgue
Melhor Atriz, Comédia
- Kristen Bell, Ninguém Quer Isto
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Rose McIver, Ghosts
- Edi Patterson, The Righteous Gemstones
- Carrie Preston, Elsbeth
- Jean Smart, Hacks
Melhor Ator Secundário, Comédia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Paul W. Downs, Hacks
- Asher Grodman, Ghosts
- Oscar Nuñez, The Paper
- Chris Perfetti, Abbott Elementary
- Timothy Simons, Ninguém Quer Isto
Melhor Atriz Secundária, Comédia
- Danielle Brooks, Peacemaker
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Justine Lupe, Ninguém Quer Isto
- Ego Nwodim, Saturday Night Live
- Rebecca Wisocky, Ghosts
Melhor Minissérie
- Adolescência
- All Her Fault
- Chefe de Guerra
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Dying for Sex
- Ladrões de Drogas
- Morte Fulminante
- A Namorada
Melhor Telefilme ou Filme para Streaming
- Bridget Jones: Louca Por Ele
- Deep Cover
- O Desfiladeiro
- Mountainhead
- Nonnas
- Summer of ’69
Melhor Ator, Minissérie ou Telefilme
- Michael Chernus, Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Stephen Graham, Adolescência
- Brian Tyree Henry, Ladrões de Drogas
- Charlie Hunnam, Monstro: A História de Ed Gein
- Matthew Rhys, O Monstro em Mim
- Michael Shannon, Morte Fulminante
Melhor Atriz, Minissérie ou Telefilme
- Jessica Biel, The Better Sister
- Meghann Fahy, Sereias
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying for Sex
- Robin Wright, A Namorada
- Renée Zellweger, Bridget Jones: Louca Por Ele
Melhor Ator Secundário, Minissérie ou Telefilme
- Owen Cooper, Adolescência
- Wagner Moura, Ladrões de Drogas
- Nick Offerman, Morte Fulminante
- Michael Peña, All Her Fault
- Ashley Walters, Adolescência
- Ramy Youssef, Mountainhead
Melhor Atriz Secundária, Minissérie ou Telefilme
- Erin Doherty, Adolescência
- Betty Gilpin, Morte Fulminante
- Marin Ireland, Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Sophia Lillis, All Her Fault
- Julianne Moore, Sereias
- Christine Tremarco, Adolescência
Melhor Série Estrangeira
- A Batalha dos Samurais
- Acapulco
- Cuando nadie nos ve
- Mussolini: Son of the Century
- Red Alert
- Squid Game
Melhor Série de Animação
- Bob’s Burgers
- Harley Quinn
- Long Story Short
- Marvel Zombies
- South Park
- O Teu Amigo da Vizinhança Spider-Man