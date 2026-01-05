O filme protagonizado por Leonardo DiCaprio “Batalha Atrás de Batalha” foi o grande vencedor da primeira cerimónia de entrega de prémios do ano, Critics Choice Awards, que decorreu esta madrugada em Santa Mónica, Los Angeles.

Consagrado com o prémio de Melhor Filme, Batalha Atrás de Batalha também levou para casa a estatueta de Melhor Argumento Adaptado e deu a Paul Thomas Anderson a distinção de Melhor Realizador.

“Este foi o melhor tempo que já passei a fazer um filme e penso que se nota”, afirmou o realizador, no discurso de vitória. “Tem realmente a ver com as pessoas com quem se trabalha”, disse, rodeado pelo elenco no palco, incluindo Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro e Teyana Taylor.

Paul Thomas Anderson já tinha elogiado a equipa que tornou possível o filme da Warner Bros., embora nenhum dos nomeados a prémios de representação tenha saído da cerimónia com estatuetas. DiCaprio perdeu a corrida de Melhor Ator para Timothée Chalamet, que venceu pelo papel de Marty Mauser em Marty Supreme, filme de Josh Safdie.

“Tenho muitas pessoas a quem agradecer e não sei se vou voltar a estar nesta posição, por isso permitam-me um segundo”, pediu Chalamet no discurso de vitória. O ator, de 30 anos, não só ultrapassou DiCaprio como também Michael B. Jordan, protagonista de um dos filmes mais cotados da temporada, Pecadores, o brasileiro Wagner Moura, Ethan Hawke e Joel Edgerton.

“Criaste a história de um homem imperfeito com um sonho com o qual nos podemos identificar e não pregaste à audiência sobre o que era certo ou errado”, disse Chalamet, dirigindo-se ao realizador Josh Safdie. “Acho que todos devemos contar histórias assim. Obrigado por este sonho”. O ator também agradeceu à namorada Kylie Jenner, que o acompanhou à gala, dizendo que “nada disto seria possível” sem ela.

Mas foi na categoria de Melhor Atriz que aconteceu um dos discursos mais aplaudidos da noite. Jessie Buckley venceu a estatueta pelo papel de Agnes Shakespeare em Hamnet, de Chloé Zhao, que também tinha sido nomeada no prémio de realização.

“Criar é um privilégio absoluto”, disse Buckley, que venceu nomes como Emma Stone, Amanda Seyfried e Rose Byrne, e falou sobre como foi inspirador estar presente na sala com todas elas e fazer parte da “aldeia”. “Chloé Zhao, lembraste-me do poder de contar uma história, a jornada em que podemos embarcar e toca nas partes mais profundas do que significa estarmos vivos”, afirmou a atriz.

Nos papéis secundários, as honras foram distribuídas por outros dois filmes: Amy Madigan levou a estatueta pelo filme de terror Hora do Desaparecimento e Jacob Elordi venceu por Frankenstein, de Guillermo del Toro. O reimaginar do clássico de Mary Shelley também rendeu Melhor Guarda-Roupa, Melhor Caracterização e Design de Produção.

Pecadores, que era o filme mais nomeado com 17 indicações, teve algumas conquistas importantes. Foi o Melhor Argumento Original (Ryan Coogler), teve a Melhor Banda Sonora (Ludwig Göransson), deu a Miles Caton a distinção de Melhor Jovem Ator e foi o Melhor Elenco (com casting por Francine Maisler).

Nos filmes em língua estrangeira, triunfou o português com a vitória da longa-metragem brasileira O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho.

F1, com Brad Pitt e Lewis Hamilton, logrou as categorias técnicas de Melhor Edição e Melhor Som, sendo que o prémio de cinematografia foi para o brasileiro Adolpho Veloso, por Sonhos e Comboios. Sem surpresa, KPop Demon Hunters venceu Melhor Filme de Animação e Melhor Canção, “Golden”.

Na televisão, destaque para The Pitt, coroada com Melhor Série Dramática, Melhor Ator (Noah Wyle) e Atriz Secundária (Katherine LaNasa).

Adolescência foi a Melhor Minissérie e teve três prémios de representação: Stephen Graham (Melhor Ator), Owen Cooper (Melhor Ator Secundário) e Erin Doherty (Melhor Atriz Secundária). Na comédia, a maioria das estatuetas foi para The Studio.

A 31ª cerimónia dos prémios da Associação de Críticos decorreu em Santa Mónica e foi apresentada por Chelsea Handler, com transmissão ao vivo no canal E!. Esta é a lista de vencedores:

Cinema

Melhor Filme

  • Batalha Atrás de Batalha
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Sonhos e Comboios
  • Valor Sentimental
  • Wicked: Pelo Bem

Melhor Realização

  • Paul Thomas Anderson – Batalha Atrás de Batalha
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Joachim Trier – Valor Sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne – Se Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé
  • Chase Infiniti – Batalha Atrás de Batalha
  • Renate Reinsve – Valor Sentimental
  • Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee
  • Emma Stone – Bugonia

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Batalha Atrás de Batalha
  • Joel Edgerton – Sonhos e Comboios
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – O Agente Secreto

Melhor Atriz Secundária

  • Elle Fanning – Valor Sentimental
  • Ariana Grande – Wicked: Pelo Bem
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
  • Amy Madigan – Hora do Desaparecimento
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Teyana Taylor – Batalha Atrás de Batalha

Melhor Ator Secundário

  • Benicio del Toro – Batalha Atrás de Batalha
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – Batalha Atrás de Batalha
  • Adam Sandler – Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

Melhor Jovem Ator/Atriz

  • Everett Blunck – The Plague
  • Miles Caton – Pecadores
  • Cary Christopher – Hora do Desaparecimento
  • Shannon Mahina Gorman – Família de Aluguer
  • Jacobi Jupe – Hamnet
  • Nina Ye – Left-Handed Girl

Melhor Filme de Comédia

  • The Ballad of Wallis Island
  • O Esquema Fenício
  • Eternity – Para Sempre
  • Friendship
  • The Naked Gun: Aonde é que para a polícia
  • Splitsville: Amor em Maus Lençóis

Melhor Filme de Animação 

  • Arco
  • Elio
  • Guerreiras do K-Pop
  • In Your Dreams
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Melhor Elenco 

  • Batalha Atrás de Batalha
  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Pelo Bem

Melhor Banda Sonora

  • Alexandre Desplat – Frankenstein
  • Ludwig Göransson – Pecadores
  • Jonny Greenwood – Batalha Atrás de Batalha
  • Daniel Lopatin – Marty Supreme
  • Max Richter – Hamnet
  • Hans Zimmer – F1

Melhor Design de Produção 

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
  • Wicked: Pelo Bem

Melhor Edição

  • Batalha Atrás de Batalha
  • F1
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Prestes a Explodir
  • A Vizinha Perfeita

Melhor Som

  • Batalha Atrás de Batalha
  • F1
  • Frankenstein
  • Pecadores
  • Sirāt
  • Warfare

Melhores Efeitos Visuais 

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1
  • Frankenstein
  • Missão: Impossível – O Ajuste de Contas Final
  • Pecadores
  • Superman

Melhor Fotografia

  • Autumn Durald Arkapaw – Pecadores
  • Michael Bauman – Batalha Atrás de Batalha
  • Dan Laustsen – Frankenstein
  • Claudio Miranda – F1
  • Adolpho Veloso – Sonhos e Comboios
  • Łukasz Żal – Hamnet

Melhor Caracterização

  • 28 Anos Depois
  • Frankenstein
  • Hora do Desaparecimento
  • Pecadores
  • The Smashing Machine: Coração de Lutador
  • Wicked: Pelo Bem

Melhor Guarda-Roupa

  • O Beijo da Mulher Aranha
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Hedda
  • Pecadores
  • Wicked: Pelo Bem

Melhor Argumento Original 

  • Noah Baumbach e Emily Mortimer – Jay Kelly
  • Ronald Bronstein e Josh Safdie – Marty Supreme
  • Zach Cregger – Hora do Desaparecimento
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Eva Victor – Sorry, Baby
  • Eskil Vogt e Joachim Trier – Valor Sentimental

Melhor Argumento Adaptado

  • Batalha Atrás de Batalha
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • No Other Choice
  • Sonhos e Comboios

Melhor Filme em Língua Estrangeira

  • O Agente Secreto
  • Belén
  • Foi Só Um Acidente
  • Left-Handed Girl
  • No Other Choice
  • Sirāt

Melhor Canção 

  • “Clothed by the Sun” – O Testamento de Ann Lee
  • “Drive” – F1
  • “Golden” – Guerreiras do K-Pop
  • “I Lied to You” – Pecadores
  • “The Girl in the Bubble” – Wicked: Pelo Bem
  • “Train Dreams” – Sonhos e Comboios

Televisão

Melhor Série Dramática

  • Alien: Planeta Terra
  • Andor
  • A Diplomata
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Severance
  • Task

Melhor Ator, Drama

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Diego Luna, Andor
  • Mark Ruffalo, Task
  • Adam Scott, Severance
  • Billy Bob Thornton, Landman
  • Noah Wyle, The Pitt

Melhor Atriz, Drama

  • Kathy Bates, Matlock
  • Carrie Coon, The Gilded Age
  • Britt Lower, Severance
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, A Diplomata
  • Rhea Seehorn, Pluribus

Melhor Ator Secundário, Drama

  • Patrick Ball, The Pitt
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Ato Essandoh, A Diplomata
  • Wood Harris, Forever
  • Tom Pelphrey, Task
  • Tramell Tillman, Severance

Melhor Atriz Secundária, Drama

  • Nicole Beharie, The Morning Show
  • Denée Benton, The Gilded Age
  • Allison Janney, A Diplomata
  • Katherine LaNasa, The Pitt
  • Greta Lee, The Morning Show
  • Skye P. Marshall, Matlock

Melhor Série de Comédia

  • Abbott Elementary
  • Elsbeth
  • Ghosts
  • Hacks
  • Ninguém Quer Isto
  • Homicídios ao Domicílio
  • The Righteous Gemstones
  • The Studio

Melhor Ator, Comédia

  • Adam Brody, Ninguém Quer Isto
  • Ted Danson, Temos um Infiltrado
  • David Alan Grier, St. Denis Medical
  • Danny McBride, The Righteous Gemstones
  • Seth Rogen, The Studio
  • Alexander Skarsgård, Diários de um Assassiborgue

Melhor Atriz, Comédia

  • Kristen Bell, Ninguém Quer Isto
  • Natasha Lyonne, Poker Face
  • Rose McIver, Ghosts
  • Edi Patterson, The Righteous Gemstones
  • Carrie Preston, Elsbeth
  • Jean Smart, Hacks

Melhor Ator Secundário, Comédia

  • Ike Barinholtz, The Studio
  • Paul W. Downs, Hacks
  • Asher Grodman, Ghosts
  • Oscar Nuñez, The Paper
  • Chris Perfetti, Abbott Elementary
  • Timothy Simons, Ninguém Quer Isto

Melhor Atriz Secundária, Comédia

  • Danielle Brooks, Peacemaker
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Justine Lupe, Ninguém Quer Isto
  • Ego Nwodim, Saturday Night Live
  • Rebecca Wisocky, Ghosts

Melhor Minissérie

  • Adolescência
  • All Her Fault
  • Chefe de Guerra
  • Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Dying for Sex
  • Ladrões de Drogas
  • Morte Fulminante
  • A Namorada

Melhor Telefilme ou Filme para Streaming

  • Bridget Jones: Louca Por Ele
  • Deep Cover
  • O Desfiladeiro
  • Mountainhead
  • Nonnas
  • Summer of ’69

Melhor Ator, Minissérie ou Telefilme

  • Michael Chernus, Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Stephen Graham, Adolescência
  • Brian Tyree Henry, Ladrões de Drogas
  • Charlie Hunnam, Monstro: A História de Ed Gein
  • Matthew Rhys, O Monstro em Mim
  • Michael Shannon, Morte Fulminante

Melhor Atriz, Minissérie ou Telefilme

  • Jessica Biel, The Better Sister
  • Meghann Fahy, Sereias
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Dying for Sex
  • Robin Wright, A Namorada
  • Renée Zellweger, Bridget Jones: Louca Por Ele

Melhor Ator Secundário, Minissérie ou Telefilme

  • Owen Cooper, Adolescência
  • Wagner Moura, Ladrões de Drogas
  • Nick Offerman, Morte Fulminante
  • Michael Peña, All Her Fault
  • Ashley Walters, Adolescência
  • Ramy Youssef, Mountainhead

Melhor Atriz Secundária, Minissérie ou Telefilme

  • Erin Doherty, Adolescência
  • Betty Gilpin, Morte Fulminante
  • Marin Ireland, Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Sophia Lillis, All Her Fault
  • Julianne Moore, Sereias
  • Christine Tremarco, Adolescência

Melhor Série Estrangeira

  • A Batalha dos Samurais
  • Acapulco
  • Cuando nadie nos ve
  • Mussolini: Son of the Century
  • Red Alert
  • Squid Game

Melhor Série de Animação

  • Bob’s Burgers
  • Harley Quinn
  • Long Story Short
  • Marvel Zombies
  • South Park
  • O Teu Amigo da Vizinhança Spider-Man