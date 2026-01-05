O fim de "Stranger Things" e o nosso mundo ao contrário sem estes garotos

Não me faltam exemplos de passagens de ano em que já o sol a raiava e eu ainda estava a pedir a abaladiça. Sendo eu uma renomada inimiga do fim, quem diria que de 31 de dezembro para o primeiro dia do ano estaria na cama, pelas duas da manhã, a rever O Padrinho, enquanto punha o despertador para acordar pela fresca e ver o último episódio de uma série protagonizada por canalhada e monstros barrados em expetoração? Fiz desde logo uma promessa a mim mesma que se o derradeiro episódio de Stranger Things não fosse do meu agrado, o próximo réveillon seria a partir chão até a palmilha do pé ficar dormente, garantindo um day after com a boca a saber a papel de música.

Como escrevi por aqui, os primeiros-últimos quatro capítulos encheram-me as medidas e, por consequência, as expectativas para o desfecho desta saga também inflacionaram. Devo dizer que os capítulos 5, 6 e 7 fizeram murchar ligeiramente o balão. São 3 horas e tal de exposição, a explicar o “Quem, Quando, Onde, Como, Porquê” de tudo e mais alguma coisa. Felizmente, são intercalados com momentos bem emocionantes e emocionalões e outros tantos de ação e tensão, com direito a nervos em franja bem escanhoada. Sempre me desconcertou um pouco a forma como estas personagens intercalavam alegremente entre estar muito próximos da morte e muito próximos de sacar o seu interesse amoroso, e investirem a sua energia em igual medida nos dois propósitos. Tudo isto com o romântico pano de fundo que é a destruição da Humanidade como a conhecemos. Mas bem vistas as coisas, há lá coisa mais própria da adolescência? “O Alex disse que prefere louras mamalhudas e eu ainda nem preciso de usar soutien… Mãe, se não me deixas pintar o cabelo, o meu mundo acabou.”