O treinador do Sporting, Rui Borges, desejou esta segunda-feira que o plantel ganhe soluções rapidamente, dada a sobrecarga de jogos, antes do embate de terça-feira com o Vitória de Guimarães, das meias-finais da Taça da Liga de futebol.

“Vai ser um mês bastante intenso, com muitos jogos, e não temos essas soluções todas. Esperemos que voltem o mais rapidamente possível. Mais do que dar-nos mais soluções, tira-nos alguma sobrecarga em muitos jogadores, como temos agora, o que se pode tornar perigoso. Entramos na “linha vermelha” das lesões musculares. Espero que apareçam mais soluções para nos ajudar”, afirmou o técnico leonino.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Rui Borges apontou “três a quatro semanas” de lesão para Ricardo Mangas e avançou que Debast ainda não está apto a ir a jogo, para além da integração ainda demorada por parte de Daniel Bragança.

“Os que demoram mais a recuperar são lesões traumáticas, que não controlamos. O Pedro Gonçalves também teve uma recidiva e vai demorar um bocadinho mais. Esta época, a CAN [Taça das Nações Africanas] também condicionou, a levar dois jogadores importantes na equipa [Diomande e Geny Catamo]. Esta talvez seja a fase mais crítica da época, mas temos de saber contrariar esses aspetos menos positivas”, frisou o treinador.

Sobre o Vitória de Guimarães, Rui Borges assegurou que o Sporting está focado e que o empate com o Gil Vicente, no campeonato, já ficou para trás, adiantando que espera um jogo “totalmente diferente” em relação ao triunfo 4-1 no reduto dos vimaranenses, para a I Liga.

“O Vitória de Guimarães vai querer disputar a final, até pela sua massa associativa e a grandeza do clube. Será um jogo competitivo e diferente, em alguns momentos mais calculado. Apesar de todas as mudanças no plantel, o Vitória de Guimarães está a fazer um belíssimo campeonato, foi a única equipa que ganhou ao FC Porto internamente. Vai exigir muito de nós, mas, dentro do que teremos disponível, faremos um encontro competente, não fugindo ao que gostamos”, sublinhou.

A saída do antecessor Ruben Amorim dos ingleses do Manchester United foi tema e Rui Borges mostrou-se solidário com o colega, não confirmando se o reforço de inverno Luís Guilherme já pode ser opção, após chegar proveniente do West Ham.

“No West Ham, jogava mais a extremo esquerdo, no Palmeiras mais à direita e a sua formação foi a “10”. Dá-nos várias soluções em algumas posições e vai de encontro às nossas características enquanto equipa. No entanto, vai demorar algum tempo a perceber as dinâmicas desta equipa”, considerou o transmontano.

Sporting e Vitória de Guimarães defrontam-se a partir das 20h00 de terça-feira, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a contar para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.