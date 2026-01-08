A gigante de tecnologia sul-coreana Samsung Electronics espera um lucro operacional recorde de cerca de 20 biliões de wons (11,8 mil milhões de euros) para o quarto trimestre de 2025, anunciou esta quinta-feira a empresa.

Se confirmado, o valor vai triplicar o lucro operacional registado no mesmo período de 2024, de acordo com as previsões publicadas esta quinta-feira pela empresa sul-coreana, antes de apresentar os resultados financeiros do período, no final deste mês.

Será também a primeira vez que a empresa regista lucros operacionais trimestrais acima dos 20 biliões de wons.

O volume de vendas do maior fabricante mundial de chips de memória também aumentou 22,7% em termos anuais, entre outubro e dezembro, atingindo um recorde trimestral de 93 biliões de wons (54,96 mil milhões de euros).

Como é habitual nas previsões de resultados, a empresa não divulgou projeções em relação ao lucro líquido nem forneceu mais detalhes por ramos de atividade.

Espera-se que o conglomerado sul-coreano publique o relatório financeiro final para o quarto trimestre do ano e para o exercício completo no final do mês.

De acordo com analistas citados pela agência de notícias local Yonhap, a melhoria dos números deve-se principalmente a um aumento na rentabilidade da divisão de semicondutores, em pleno “boom” do setor graças ao desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial (IA).

A empresa prevê um lucro operacional de 43,53 biliões de wons (cerca de 25,7 mil milhões de euros) e vendas de 332,77 biliões de wons (197 mil milhões de euros) para todo o exercício de 2025, ainda de acordo com a Yonhap.