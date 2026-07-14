A Coreia do Sul reviu esta terça-feira em alta as previsões de crescimento económico para 2026, de 2% para 3%, impulsionada pelos resultados recorde dos fabricantes de chips de memória, gerados pela procura ligada à inteligência artificial (IA).

“Prevíamos inicialmente uma taxa de crescimento real de 2% para este ano, mas agora revimos as nossas projeções para 3%”, anunciou o ministro das Finanças, Koo Yun-cheol, durante uma reunião do Conselho de Ministros.

A procura mundial por ‘chips’ de memória avançados usados em centros de dados de IA tem gerado lucros históricos para os grandes fabricantes sul-coreanos, como a Samsung Electronics, cujo resultado operacional foi multiplicado por 19 no segundo trimestre de 2026.

O dinamismo do setor tem também reforçado reivindicações laborais, com a empresa a evitar em maio uma greve de grande dimensão após acordo sobre prémios.

Apesar do otimismo, o Governo alertou para riscos associados às taxas de câmbio, juros elevados e preços de consumo, agravados pelo conflito persistente no Médio Oriente.

“Embora as flutuações cambiais possam afetar os resultados, o rendimento per capita deverá manter-se em torno dos 40.000 dólares (35.012 euros)”, garantiu Koo.

O Ministério das Finanças sul-coreano sublinhou que, embora a robustez do mercado de semicondutores seja uma “bênção para os indicadores económicos“, é necessária uma resposta política ágil para enfrentar “mudanças na situação económica, incluindo a polarização crescente da riqueza”.

A Samsung e a SK Hynix participam atualmente num investimento público-privado de 800 mil milhões de wons (471 mil milhões de euros) para construir quatro novas fábricas no sudoeste do país.

O Presidente Lee Jae Myung afirmou que as receitas fiscais extraordinárias geradas pelos fabricantes de chips ligados à IA serão usadas como fonte de investimento estratégico, descrevendo o momento como uma “janela de oportunidade dourada“.