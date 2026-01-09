O cavaleiro português Rodrigo Giesteira de Almeida foi segundo classificado no concurso equestre de saltos da Taça do Mundo de Basileia, que arrancou esta quinta-feira, naquela cidade suíça.
Giesteira de Almeida, a montar o cavalo Solidat, não derrubou qualquer dos obstáculos colocados a 1,40 metros, tendo concluído o percurso em 54,56 segundos, atrás do alemão Richard Vogel (54,39), que venceu a prova com menos 17 centésimos do que o português.
O alemão Hans-Dieter Dreher fechou o pódio, com 54,63 segundos, enquanto o outro português presente, Rodrigo Sampaio Peixoto, montado em Hipop de Cantraie, foi 37.º classificado, em 50 concorrentes, com 56,44.
Posteriormente, na prova de obstáculos a 1,45 metros, Rodrigo Giesteira de Almeida, com o cavalo GB Diamantina, ficou na oitava posição (24,77 segundos) e Rodrigo Sampaio Peixoto, em Orion AS, terminou no 31.º lugar (27,05).
A concluir o primeiro dia em Basileia, Giesteira de Almeida, montado em Karonia.L, foi 19.º no percurso de obstáculos a 1,50 metros, com 69,28 segundos.