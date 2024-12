A Federação Equestre Portuguesa (FEP) vai a votos na quinta-feira para escolher novos órgãos sociais, com o atual presidente da direção, Bruno Rente, a enfrentar concorrência do olímpico Roberto Dória Durão.

“É uma candidatura a que nos propomos com ambição renovada para os novos desafios que se avizinham. Temos o nosso programa estruturado, que passa pela nossa rede nacional de centros federados, sustentabilidade, pela formação, comunicação e marketing, o comercial, um programa desportivo muito auspicioso, que engloba o desporto adaptado, em que queremos ir ainda mais longe”, afirma Bruno Rente, em entrevista à Lusa.

Eleito em outubro de 2020, Rente pretende dar continuidade à “caminhada” que identifica como tendo como principais notas de relevo o aumento de filiados, por um lado, e um “bom momento” que se vive na modalidade.

“Acreditamos que trouxemos uma nova dinâmica ao nosso universo, não só no foro desportivo mas também na fileira do cavalo. Sem egocentrismos, fomos trabalhando com todos e para todos, contribuindo para elevar o nome da instituição. Partimos para a recandidatura porque fomos desafiados por clubes e atletas”, reforça.

A filiação, que reflete o trabalho junto de clubes e atletas, diz, é um dos pontos que refere como positivos do seu primeiro mandato, bem como o crescimento “ao nível de competições, sendo hoje a 12.ª federação da Federação Equestre Internacional com maior número de competições”.

“Isto tudo entre Covid-19, vírus equino, mesmo com isto conseguimos crescer. Crescemos também nos exames, formações, em vários parâmetros. (…) Os resultados desportivos falam por si. A participação nos Jogos Olímpicos Paris2024, nas três modalidades equestres, o que não conseguíamos desde 1960”, refere, falando da participação em ensino, saltos e concurso completo.

De resto, acrescenta, “o momento no desporto equestre é muito bom”, explicando a existência de várias candidaturas.

“Mesmo vivendo neste contexto, em que grande parte da nossa população não tem atividade física regular, e com subfinanciamento crónico, conseguimos aumentar o número de filiados e atrair mais dinheiro para [a modalidade]. O bom momento pode resultar também que tenha mais equipas que tenham vontade de continuar a desenvolver este trabalho, com outras ideias”, defende.

A Lista B tem Cecília Anacoreta Correia como candidata a presidente da Mesa do Congresso, numa lista a este órgão social só com mulheres, José Pinto no Conselho Fiscal, Francisco Abecasis no Conselho de Justiça, Augusto Ferreira no Conselho de Disciplina e Joaquim Marçal no Conselho de Arbitragem.

A desafiar Bruno Rente pelo cargo está o atleta olímpico Roberto Dória Durão, que participou em Los Angeles1984, no pentatlo moderno, e em Seul1988, na esgrima, com uma candidatura baseada “em três pilares: a formação, a competição e a divulgação”.

Prometendo potenciar e desenvolver todas as diversas modalidades da equestre, baseou o programa extenso “nas queixas” que foi ouvindo, para “adaptar as intenções à realidade”, e descobriu que “a formação é completamente esquecida”.

“Há verbas, na dotação anual de todas as federações, para a formação. Pretendo que sejam realmente distribuídas, na totalidade, pelos clubes. Melhorando a formação e alargando a base, e é lógico que assim seja, isto é um triângulo, com base mais alargada e sólida, o topo da pirâmide, a competição e alta competição, surge de forma mais natural, e meritoriamente com mais qualidade”, destaca.

O candidato, de resto, anunciou a intenção de participar criminalmente contra a atual direção, por considerar ter havido retenção ilegal de verbas devidas a atletas olímpicos e gastos não documentados, entre outras irregularidades que tem denunciado.

“O que mais me desgastou na minha carreira foram as lutas com dirigentes de federações em que estive. Sou um dos cavaleiros. Quero, com eles e para eles, que isto deixe de acontecer. Que cada miúdo que sonhe ser melhor, e esforçar-se, dedicar-se e superar-se, que ele saiba que tem toda a federação a seu favor. Quero acabar com os lóbis, manigâncias, que existem no desporto em geral e no equestre em particular”, acrescenta.

Em outras propostas da Lista A, inclui-se o regresso a Portugal das corridas de cavalos, fonte importante de receita para a modalidade em vários países, comprometendo-se Dória Durão com parcerias que permitam efetivá-las o mais depressa possível, mesmo sendo um trabalho “muito difícil”.

O candidato à liderança da Mesa do Congresso é Ricardo Sá Fernandes, António Damião ao Conselho Fiscal, Eleutério Faleiro ao Conselho de Arbitragem, João Macedo ao Conselho de Disciplina e Maria Rogeiro no Conselho de Justiça.

A eleição dos órgãos sociais da FEP para o próximo quadriénio, e ciclo olímpico até Los Angeles2028, está marcada para quinta-feira, na sede da federação, com a votação entre as 10h00 e as 17h00.