O nadador Diogo Ribeiro integra a seleção portuguesa de sub-23 que vai participar no Challenge de Genebra, em piscina longa, depois de no início de dezembro ter falhado os Europeus de piscina curta, anunciou esta sexta-feira, a federação lusa.

O campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa em 2024, de 21 anos, que esteve ausente das provas em Lublin (Polónia) no mês passado, devido a limitações físicas, é um dos oito nadadores lusos sub-23 que vão competir entre 23 e 25 de janeiro, na Suíça.

Ema Jerónimo Conceição, Mariana Cunha, Francisca Martins, Maria Moura, Kevins Apseniece, Rodrigo Borges e Gustavo Ribeiro são os restantes elementos da equipa daquele escalão, numa comitiva que integra também uma seleção de juniores.

Segundo a Federação Portuguesa de Natação (FPN), este “será o primeiro momento de avaliação para os 16 nadadores portugueses, alguns deles à procura de mínimos para o Europeu de juniores, que se realiza em Berlim (Alemanha), e para o Europeu de Paris”.