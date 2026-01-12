“Primal”, temporada 3

HBO Max, segunda-feira, 12 de janeiro

Genndy Tartakovsky, o génio por detrás de criações como Dexter’ Laboratory, Samurai Jack e Unicorn: Warriors Eternal, tem em Primal a série de animação da atualidade que melhor se relaciona com os saudosistas de uma certa época do Cartoon Network e do Adult Swim. A narrativa acontece numa versão anacrónica da pré-histórica, onde humanos se misturam com dinossauros e conta — resumindo muito a coisa — as histórias de sobrevivência de um humano e um dinossauro que o acompanha para todo o lado.

“Industry”, temporada 4

HBO Max, segunda-feira, 12 de janeiro

Da última vez que falámos de Industry, a propósito da terceira temporada, apontávamos a série como a verdadeira substituta de Succession. A lógica mantém-se, ainda que as dinâmicas de tomada de poder sejam diferentes, menos familiares — e sempre com gente muito rica. Ao mesmo tempo, Industry é diferente de tudo o resto, do que havia antes e daquilo que surgiu depois. É uma forma de fazer televisão inesperada em 2026, que faz pouco das expectativas, que adultera a ideia de lutas de classes e na qual os criadores, Mickey Down e Konrad Kay, não usam eufemismos para descrever o mundo que conhecem. E não falamos apenas da alta finança, das empresas de tecnologia, da aristocracia inglesa. Esta é a melhor temporada de Industry até ao momento. Também porque é tudo mais e maior.

“Mente-me”, temporada 3

Disney+, terça-feira, 13 de janeiro

Adaptação de Meaghan Oppenheimer, a partir de um romance de Carola Lovering, Mente-me é um daqueles casos que sabe misturar os diferentes públicos, entre jovens adultos e adultos que procura um drama tórrido. A história acontece em Nova Iorque e conta a história de Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White), dois universitários que vivem um daqueles romances que costuma fazer sucesso.

“Hijack”, temporada 2

Apple TV+, quarta-feira, 14 de janeiro

Se viu a primeira temporada de Hijack, então só pode estar contentíssimo por haver uma segunda. Mesmo que a ideia faça pouco sentido e que seja difícil de superar a primeira. Mas Sam Nelson (Idris Elba) é uma criação notável, um extraordinário negociador em situação de resgaste. Relembrando: a primeira temporada contava a história de um voo sequestrado em que, durante grande parte do tempo, não se sabia o que se estava a passar. A certeza que tínhamos era esta: Sam estava no avião e era ótimo a fazer o seu trabalho — negociar. Esta segunda temporada acontece em terra e, desta vez, Sam está no metro de Berlim que, obviamente, é alvo de sequestro. Quem é responsável? Será que estas novas oito horas serão tão entusiasmantes como as primeiras sete? Acreditamos que sim.

“De Polo a Polo Com Will Smith”

Disney+, quarta-feira, 14 de janeiro

A carreira de Will Smith não anda nos melhores dias desde que deu uma bofetada em Chris Rock em direto, mas isso não o impede de continuar a narrar e a participar em documentários para a National Geographic. Costumam ser bons, como era One Strange Rock que, na altura, em 2018, revelou uma refrescante abordagem ao Planeta Terra neste regime mais blockbusteriano. De Polo a Polo Com Will Smith continua nessa linha: sete episódios que começam no Polo Sul, passam pela Amazónia, os Himalaias, e terminam no Polo Norte. O desafio? Will Smith passou cem dias nesta viagem, experimentando uma imensidão de coisas, desde conviver com uma Anaconda, a fazer ski no Polo Sul.

“O Golpe”

Filmin, quinta-feira, 15 de janeiro

Thriller de Nelicia Low que se estreia em exclusivo no Filmin, sobre Han (Yu-Ning Tsao), que sai de uma prisão de menores, onde passou sete anos por ter matado um oponente de esgrima. O tempo passou e Han mantém a sua inocência, especialmente junto do irmão, Jie (Hsiu-Fu Liu), que irá treinar para um campeonato que acontecerá dentro de uns tempos.

“Os Sete Relógios de Agatha Christie”

Netflix, quinta-feira, 15 de janeiro

Num tempo em que os thrillers proliferam, era altura de se começar a ver mais Agatha Christie na televisão. A Netflix trata disso, com a adaptação de uma história publicada originalmente em 1929 e que agora chega ao streaming em versão minissérie, três episódios, com Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter e Martin Freeman nos principais papéis —isto na semana em que se assinalam os 50 anos da morte da escritora.

“The Upshaws”, parte 7

Netflix, quinta-feira, 15 de janeiro

Se gosta de sitcoms americanas com um sentido clássico, esperemos que ande a ver The Upshaws. A série sobre esta família afro-americana que vive no Indiana chega ao fim nestes doze episódios que compõem a quinta temporada — ou parte sete, como está a ser denominada (porque houve duas temporadas que foram divididas em outras tantas doses). Com Mike Epps, Wanda Sykes e Kim Fields.