Foi um dos momentos mais imprevistos num serão que até essa altura ia arrancando vários bocejos. Em palco, Chris Rock preparava-se para anunciar o vencedor do prémio de Melhor Documentário, mas antes que “Summer of Soul” conquistasse a estatueta, Will Smith levantou-se da sua cadeira no Dolby Theatre, dirigiu-se a Brown, e esbofeteou o anfitrião momentaneamente de serviço. Tudo perante o espanto da plateia, e do público em casa, que ficou sem perceber se a ira era real ou se tudo não passava de uma encenação.

MAYHEM BETWEEN CHRIS ROCK AND WILL SMITH AT THE #Oscars pic.twitter.com/265hGbsEDg — Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022

Depois, o espectáculo seguiu o seu caminho como se nada tivesse ocorrido. Sean Combs subia ao palco pedindo que os protagonistas do episódio resolvessem a sua divergência. E Al Pacino, Francis Ford Coppola e Robert De Niro juntaram-se para uma homenagem aos os 50 anos da saga “O Padrinho”.

Sean Combs addresses that wild Will Smith and Chris Rock moment at the #Oscars: "Will and Chris, we're gonna solve that like family at the Gold Party." pic.twitter.com/5r6WHHBdeE — Variety (@Variety) March 28, 2022

Já sentado no seu lugar, Will Smith ouviu Chris Rock dizer-lhe que tinha apenas feito uma piada. E gritou-lhe: “mantém o nome da minha mulher longe da porra da tua boca”.

Mas voltemos àquele que terá sido o motivo da raiva de Smith. Foi em julho passado que Jada Pinkett Smith, incentivada pela filha Willow, decidiu rapar a cabeça, assumindo publicando o seu problema de queda de cabelo — Jada tem lidado com a alopecia nos últimos três anos — e exibindo desde então o novo look, o mesmo com que se apresentou na cerimónia dos Óscares e que terá levado Chris comparar o seu aspeto ao de “G.I. Jane”, numa alusão ao filme de 1997 protagonizado por Demi Moore. Feita a piada, Jada foi incapaz de disfarçar o desagrado com a mesma — e Will travou-se mesmo de razões.

Entretanto, a assistência seguiu os acontecimentos com compreensível estupefação, e as redes sociais enchiam-se com o tópico da noite, lembrando também anteriores episódios em que Chris Rock e o clã Smith haveriam de colidir na sequência de outras piadas, num regresso à cerimónia de 2016

What on earth was that Will Smith vs Chris Rock moment?! #Oscars pic.twitter.com/DHq9I6SJTJ — Oli Dyson (@olliedys) March 28, 2022

Enquanto isso no grupo dos Miranhas: Tom Holland: O WILL SMITH FEZ O QUÊ???

Andrew: Acabou de dar um tapa na cara do Chris Rock

Tom Holland: E eu perdi isso?????

Zendaya: Kkkkk Otário #Oscars pic.twitter.com/bSjcy32o1f — NyTetér (@by_Thalitaa) March 28, 2022

No rescaldo da agressão, especulou-se se Will sagrar-se-ia vencedor do Óscar de Melhor Ator, categoria para a qual estava nomeado, pelo desempenho em “King Richard”, mas a verdade é que foi mesmo ele, entre lágrimas quem subiu ao palco para receber a troféu.

Num discurso emocionado, Smith, que na longa-metragem dá vida ao pai das tenistas Serena e Venus Williams, lembrou a importância de defender a família e pediu desculpa à Academia pelo incidente. “Richard Williams era um grande defensor da família. Nesta altura da minha vida, neste momento, sinto-me esmagado pelo que Deus me pede para ser neste mundo. Estou a ser chamado para amar as pessoas e para proteger as pessoas”, começou por dizer Smith, lembrando as dificuldades da profissão de ator.

“Sei que para fazer o que fazemos temos de saber aguentar abusos, as pessoas a falarem coisas más de nós. Temos de aguentar as pessoas a desrespeitarmo-nos. Temos de sorrir e fazer de conta que está tudo bem”, afirmou. Smith partilhou ainda as palavras que escutou de Denzel Washington: “é nos teus pontos mais altos que deves ter cuidado, é quando o diabo te tenta”.

Admitindo ainda que é um pai “maluco, tal como Richard Williams” e justificando que “o amor faz-nos fazer coisas doidas”, o ator despediu-se agradecendo o momento e formulando um desejo. “Espero que a academia me volte a convidar.”

Depois de tudo isto, Amy Schumer retomaria as funções de co-apresentadora. “Perdi alguma coisa?“