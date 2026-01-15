O central Ousmane Diomande regressou lesionado da seleção e aumentou a lista de ausências para a receção ao Casa Pia, da 18.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, revelou esta quinta-feira, o treinador Rui Borges.

“O Diomande veio aleijado da seleção e está fora do jogo. Já não sinto nada, estou dormente. Não controlo isso, não há nada a fazer. Independentemente do que nos possa acontecer mais pelo caminho, vamos tentar ser competitivos, representar o melhor que pudermos o Sporting e tentar fazer uma segunda volta melhor do que a primeira”, realçou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Por outro lado, o central belga Zeno Debast e o lateral Ricardo Mangas podem ir a jogo, embora sem disponibilidade para 90 minutos, estando Eduardo Quaresma, Nuno Santos, Quenda, Blopa, Pedro Gonçalves e Ioannidis no lote de lesionados.

“Tivemos descanso, obrigatório e necessário. A intensidade, entrega e alegria nos treinos foi espetacular. Fiquei feliz pela resposta da equipa, com uma mentalidade muito forte e vencedora. Necessitava também de sentir isso, não pela derrota na Taça da Liga, mas por tudo o que nos está a acontecer com lesões. Estava abatido por ter tanta gente de fora, mas o grupo faz com que eu meta um sorriso e faz-me acreditar. Sou muito positivo, mas não sou de ferro”, assumiu o treinador leonino.

Pela frente, o Sporting vai ter um Casa Pia que mudou de equipa técnica na última semana, com a entrada de Álvaro Pacheco, o que também dificultou a abordagem ao jogo de um ponto de vista estratégico, obrigando a um foco inteiramente em si.

“É difícil prever de que forma o Casa Pia se vai apresentar. Temos de nos focar no que podemos fazer e controlar. O Casa Pia é uma equipa muito competitiva, forte em duelos, intensa e muito competente no processo defensivo. É natural que nós percamos alguma intensidade, devido às ausências. Perdem-se muitas dinâmicas e alguma intensidade, mas não queremos fugir ao que temos apresentado”, disse.

Para além das muitas lesões, Maxi Araújo e Morten Hjulmand estão castigados no arranque da segunda volta, que terá de ser melhor do que a primeira para a equipa lisboeta poder atingir os objetivos e revalidar os títulos na I Liga e Taça de Portugal.

“Estatisticamente, estamos a fazer uma boa época, mas isso não vai chegar para sermos campeões. Temos de fazer melhor do que nos últimos dois anos. Fizemos 42 pontos, temos de fazer obrigatoriamente mais na segunda volta. O campeonato está cada vez mais exigente e o objetivo é fazer melhor, para conseguir alcançar os objetivos. Vamos lutar ao máximo”, apontou o técnico transmontano, de 44 anos.

O Sporting, segundo colocado, com 42 pontos, recebe o Casa Pia, 15.º, com 14, às 20h15 de sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a 18.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.