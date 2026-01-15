O técnico Tiago Margarido disse esta quinta-feira sentir o Nacional “mais preparado” para vencer o Gil Vicente, lembrando a derrota na primeira volta, em antevisão ao jogo de sábado, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Tenho a certeza que estamos mais fortes do que na primeira volta, portanto, vamos com muita ilusão para o jogo e com uma crença muito grande de que vamos conseguir pontuar”, revelou o treinador dos madeirenses, que vê o grupo mais forte, comparativamente ao encontro da primeira jornada, que o conjunto minhoto venceu por 2-0.

Apesar do momento de menor fulgor do Gil Vicente, sem vencer há sete jogos para o campeonato, com seis empates e uma derrota, Margarido não espera facilidades, destacando a “grande época” da formação gilista.

“É uma equipa que surge logo abaixo dos três grandes [na classificação], o que diz muito da qualidade que tiveram na primeira volta”, referiu, na antevisão à partida.

Por sua vez, o Nacional vem de um empate caseiro diante do Santa Clara (3-3), consentido após um golo sofrido no último minuto.

O timoneiro dos insulares admite que os jogadores ficaram “muito desiludidos”, uma vez que tinham o “jogo na mão”, porém, também levaram coisas positivas da exibição frente aos açorianos, nomeadamente ao nível da produção ofensiva.

“Isso valida ainda mais as crenças que temos nas nossas capacidades, obviamente, corrigindo esse último momento em que não podemos sofrer golos. Mas a equipa reagiu bem e trabalhou com afinco para dar uma resposta o mais rapidamente possível”, notou.

Cedido por empréstimo pelo FC Porto até ao final da temporada, Gabriel Veron já treinou integrado com os novos colegas de equipa, mas ainda não foi inscrito e permanece em dúvida até à hora do jogo, segundo Margarido.

Ainda lesionados, Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares continuam entregues ao departamento clínico e são baixas confirmadas.

O Nacional, 13.° classificado, com 17 pontos, visita no sábado o Gil Vicente, que é quarto, com 28, a partir das 15h30, no Estádio Cidade de Barcelos, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.