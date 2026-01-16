A Rua Ferreira Borges, artéria estruturante da freguesia lisboeta de Campo de Ourique, começou esta semana a ser requalificada, numa empreitada com condicionamentos e cortes de trânsito, prevendo-se a conclusão em agosto de 2027, segundo a Câmara de Lisboa.

“Esta intervenção visa melhorar as condições de mobilidade, acessibilidade, conforto e segurança, valorizando o espaço público e o quotidiano de moradores, comerciantes e visitantes”, informou a autarquia, adiantando que o projeto de requalificação da Rua Ferreira Borges “preserva o emblemático alinhamento arbóreo de ‘celtis australis'”, elemento identitário e património natural muito estimado pela comunidade local”.

De acordo com a Câmara de Lisboa, presidida por Carlos Moedas (PSD), a obra representa um investimento do município de cerca de 3,8 milhões de euros, a que acresce o valor do IVA (imposto sobre o valor acrescentado), e está a cargo da empresa municipal Lisboa SRU, responsável por diversas intervenções de requalificação na cidade.

Num vídeo sobre a requalificação prevista na Rua Ferreira Borges, a autarquia reforça que a empreitada “procura responder às necessidades atuais” deste bairro de Campo de Ourique, prevendo-se a renovação de infraestruturas, otimização das zonas de cargas e descargas, melhoria das acessibilidades, pavimentos mais confortáveis, revisão da semaforização, manutenção do arvoredo e alargamento das caldeiras das árvores.

“Um espaço urbano mais harmonioso, seguro e inclusivo”, perspetivou, considerando que a obra vai permitir uma melhor utilização desta via, em especial para as pessoas com mobilidade condicionada e população mais idosa.

Uma das alterações evidentes é a remoção dos carris do elétrico e a substituição da calçada portuguesa por asfalto nas duas faixas de circulação automóvel, uma para cada sentido, bem como em parte do passeio.

A requalificação da Rua Ferreira Borges será executada em três fases, “de forma a minimizar o impacto no dia a dia do bairro e garantir a segurança de todos”, informou a câmara, referindo que a duração total prevista é de 19 meses, ou seja, até agosto de 2027.

A primeira fase da obra, que se iniciou na segunda-feira e que se prevê que dure oito meses, até agosto deste ano, vai ser no troço entre a Rua Saraiva de Carvalho e a Rua da Infantaria 16, onde se prevê o corte de trânsito, segundo a autarquia, referindo que a segunda fase deverá demorar sete meses e a terceira fase quatro meses.

“No âmbito da execução da obra, existem condicionamentos temporários à circulação rodoviária“, avisou a câmara, realçando o corte de trânsito no troço da Rua Ferreira Borges entre a Rua Saraiva de Carvalho e a Rua da Infantaria 16, referindo que a informação relativa a desvios, acessos e eventuais alterações será atualizada de forma contínua.