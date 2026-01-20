Brooklyn Peltz Beckham fala pela primeira vez sobre conflito com os pais: "Não quero reconciliar-me com a minha família"

Num comunicado inédito em que fala pela primeira vez sobre os conflitos familiares, Brooklyn Beckham assume que os problemas com os pais começaram depois do casamento com Nicola Peltz, em 2022, diz que a família dá prioridade à imagem pública e à “marca Beckham”, afirma que foi rejeitado pelo pai antes da festa de 50 anos em maio de 2025 e deixa acusações à mãe, Victoria, de ter “sequestrado” a sua primeira dança no casamento com Nicola e de convidar ex-namoradas para eventos de família para o constranger.

“Fiquei em silêncio durante anos e esforcei-me para manter este assunto privado. Infelizmente, os meus pais e a sua equipa continuaram a ir para a imprensa, deixando-me sem outra opção que não seja dar a minha versão e falar a verdade sobre algumas das mentiras que eles propagaram”, começa por escrever o filho mais velho de David e Victoria Beckham. “Não quero reconciliar-me com a minha família. Não estou a ser controlado, estou a falar por mim pela primeira vez na minha vida. Durante toda a minha vida os meus pais controlaram narrativas na imprensa sobre a nossa família. As publicações performativas nas redes sociais, os eventos de família e as relações não autênticas têm sido uma constante na minha vida desde que nasci. Recentemente, vi, com os meus próprios olhos, até onde eles chegam para espalhar inúmeras mentiras nos média, principalmente à custa de pessoas inocentes, tudo para preservar a sua própria imagem. Mas acredito que a verdade sempre vem à tona.”

Leia o comunicado na íntegra:

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David e Victoria Beckham nunca admitiram publicamente qualquer desentendimento e não fizeram comentários sobre o comunicado do filho, apesar dos pedidos da imprensa internacional, como o da BBC. Entretanto, esta terça-feira, em entrevista ao programa sobre finanças da CNBC Squawk Box, David Beckham parece comentar o assunto de forma indireta. “Sempre falei sobre o poder das redes sociais, para o bem e para o mal. As coisas a que as crianças podem aceder nos dias de hoje é perigoso. Mas a minha experiência pessoal, especialmente com os meus filhos, é do uso pelas razões certas. Pude usar a minha plataforma para a mostrar o trabalho da UNICEF. É a melhor ferramenta para tornar as pessoas conscientes do que se passa ao redor do mundo. E tentei fazer o mesmo com os meus filhos, educá-los. Eles cometem erros, mas crianças podem cometer erros, é como aprendem. É o que tento ensinar aos meus filhos. Às vezes é preciso deixá-los cometer erros.”

O vestido de casamento e a primeira dança sequestrada por Victoria

No seu comunicado, Brooklyn aborda vários momentos do casamento com Nicola Peltz, em 2022, que estará na origem dos conflitos. Na altura, a atriz norte-americana acabou por não usar um vestido de noiva desenhado por Victoria Beckham, ao contrário do que inicialmente tinha planeado fazer, levando um modelo da Valentino. O drama adensou-se quando se tornou público que tanto Victoria como algumas convidadas do casamento — como Eva Longoria, Nadia Ferreira, Zanna Roberts Rassi, e a namorada de Romeo, Mia Regan — usaram peças da marca de Victoria Beckham.

“Estava a planear usar um vestido da Victoria”, disse Nicola à revista Grazia USA, afirmando que estava muito “animada” para ver a criação da sogra. “Houve contactos para começar a desenhar o vestido e passados alguns dias continuávamos sem notícias. Depois disso, a Victoria ligou para a minha mãe e disse que o atelier não conseguiria ter o vestido pronto a tempo”, disse a mulher de Brooklyn. Nessa altura, à mesma publicação, o filho mais velho de Victoria e David chegou a dizer que a mulher era a sua “maior prioridade”. “Nunca a quero ver triste”, disse, deixando já transparecer algum mal-estar.

No comunicado partilhado na última segunda-feira, Brooklyn vai mais longe e dá a sua versão sobre o que se passou nos bastidores. “Os meus pais têm vindo a tentar arruinar a minha relação desde antes do casamento, e não pararam. A minha mãe cancelou o vestido de noiva da Nicola à última hora, apesar de saber quão animada ela estava por usar um design seu, e forçando-a a encontrar urgentemente um novo vestido”, escreveu.

Contudo, a versão é diferente da apresentada por Leslie Fremar, a stylist da noiva. Em entrevista à Vogue na altura do casamento, Fremar disse que o vestido Valentino esteve um ano a ser preparado, com visitas ao atelier em Roma, em proximidade com o então diretor criativo da marca, Pierpaolo Piccioli. Nicola também terá feito duas provas do vestido em Miami.

Em seguida, Brooklyn diz que os pais o tentaram convencer a prescindir dos direitos do nome Beckham. “Semanas antes do nosso grande dia, os meus pais pressionaram-me repetidamente e tentaram subornar-me para que eu renunciasse aos direitos sobre o meu nome, o que me teria afetado a mim, à minha esposa e aos nossos futuros filhos”, acusou ainda o filho mais velho de David e Victoria Beckham. “Eles insistiram que eu assinasse antes da data do meu casamento, pois só então os termos do acordo entrariam em vigor. A minha recusa afetou o pagamento, e desde então eles nunca mais me trataram da mesma forma.”

O filho de David e Victoria Beckham continua com as acusações contra a mãe. “Durante o planeamento do casamento, a minha mãe foi longe o bastante ao chamar-me ‘maligno’ porque eu e Nicola escolhemos incluir a avó Sandra e a avó da Nicola na nossa mesa, porque ambas não tinham os seus maridos. Os nossos pais tinham as suas próprias mesas igualmente adjacentes à nossa. Na noite anterior ao nosso casamento, membros da minha família disseram-me que a Nicola “não era sangue” e “não era família”. Desde aquele momento eu comecei a enfrentar a minha família, recebi inúmeros ataques dos meus pais, tanto privados quanto públicos, que foram enviados à imprensa sob as suas ordens“, disse Brooklyn. “Até os meus irmãos foram enviados para me atacar nas redes sociais, antes de finalmente me bloquearem do nada no passado verão”, escreveu, rejeitando que tenha sido ele a bloquear a família primeiro, em dezembro. Na altura, Cruz, o irmão de 20 anos, defendeu os pais, afirmando que eles “nunca parariam de seguir o próprio filho”: “Acordaram todos bloqueados, assim como eu”. David e Victoria ainda são pais de Romeo, de 23 anos, e Harper, de 14.

Depois, Brooklyn aborda a polémica primeira dança, que já havia sido tema na imprensa internacional. Victoria terá roubado o momento da primeira dança dos recém-casados quando o cantor Marc Anthony, que interpretaria a música para aquele momento, homenagou a ex-Spice em palco: “Antes de a música começar, Marc Anthony pediu a Brooklyn para subir ao palco e então anunciou: ‘A mulher mais bonita da sala esta noite, venha cá… Victoria Beckham!’”, disse uma fonte à People, acrescentando que Nicola terá “saído da sala a chorar”. Sobre o momento, Brooklyin diz que nunca se sentiu tão “desconfortável e humilhado” na vida. “A minha mãe sequestrou a primeira dança com a minha mulher, que foi planeada durante semanas, com uma música romântica. À frente dos nossos 500 convidados, Marc Anthony chamou-me ao palco, onde no plano estava a minha dança romântica com a minha mulher, mas ao invés disso estava a minha mãe à minha espera para dançar comigo. Ela dançou comigo de forma bastante inapropriada à frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado na minha vida toda. Queríamos renovar os nossos votos para poder criar novas memórias do nosso dia de casamento que nos trouxesse alegria e felicidade, não ansiedade e vergonha.”

Entretanto, a versão apresentada na Vogue, que teve acesso exclusivo ao casamento, é diferente. A revista relata que o cantor sul-africano Lloyiso apresentou uma versão de “Can’t Help Falling in Love”, que embalou a primeira dança, seguida da primeira dança da noiva com o pai, ao som de “Wind Beneath My Wings”. O momento citado por Brooklyn, de acordo com a Vogue, só aconteceu pelas 23h, quando Marc Anthony subiu ao palco para uma performance de algumas canções. “Brooklyn convidou a mãe ao palco para a dança e foram acompanhados de David e da filha mais nova, Harper”, escreve a revista.

Casal estava em Londres para festa de aniversário de David Beckham

Um dos momentos que mais denunciou a tensão familiar entre os Beckham foi a ausência de Brooklyn e Nicola na festa de aniversário de 50 anos de David Beckham, em maio de 2025. Agora, o filho mais velho do antigo jogador de futebol diz que afinal viajou com a mulher até Londres para ir ao evento, mas decidiu não aparecer depois de ser “rejeitado” durante uma semana. Brooklyn aborda ainda outro possível motivo para não ter ido à festa: o convite feito a uma suposta ex-namorada.

“A minha mulher foi constantemente desrespeitada pela minha família, não importando as nossas tentativas de união. A minha mãe convidou repetidamente mulheres do meu passado para as nossas vidas de formas em que ficaram claras as intenções de nos deixar desconfortáveis”, escreveu. “Apesar disso, ainda viajámos para Londres para o aniversário do meu pai e fomos rejeitados durante uma semana, enquanto esperávamos no nosso quarto de hotel a tentar planear tempo de qualidade com ele. Ele recusou todas as nossas tentativas de estar, a não ser que fosse na sua grande festa de aniversário com centenas de convidados e câmaras em todos os cantos.” Brooklyn diz ainda que David só concordou encontrar-se com o filho sem a presença da nora. “Quando finalmente concordou em ver-se, foi sob a condição de que a Nicola não fosse convidada. Foi como uma chapada na cara. Mais tarde, quando a minha família viajou para Los Angeles, recusaram-se a ver-me.”

“Fui controlado pelos meus pais durante a maior parte da minha vida”

Respondendo à narrativa de que está a ser controlado pela mulher, Brooklyn afirma que a família só se preocupa com a imagem pública, e deixa acusações à mãe. “Na minha família, a promoção pública e os endossos são prioridades absolutas. A marca Beckham vem em primeiro lugar. O ‘amor’ da família é medido pela frequência com que publicas nas redes sociais ou pela rapidez com que largas tudo para aparecer e posar para uma foto em família, mesmo que isso signifique sacrificar os nossos compromissos profissionais.”