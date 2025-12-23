Relação de David e Victoria Beckham com o filho cortada? Brooklyn Beckham bloqueou os pais nas redes sociais

Em outubro, uma fonte disse à revista Us Weekly que Brooklyn “não tinha interesse” em fazer as pazes com a família Beckham neste momento e que estava “realmente focado em viver uma vida tranquila e sem dramas” com Nicola Peltz.

O vestido da Valentino e a primeira dança roubada

A tensão na relação da família Beckham começou em 2022 aquando do casamento de Brooklyn com Nicola. Na altura, a atriz norte-americana optou por não usar um dos vestidos de noiva desenhados por Victoria Beckham, ao contrário do que inicialmente tinha planeado fazer, e acabou por levar um modelo da Valentino. Já no próprio dia do casamento, Victoria terá roubado o momento da primeira dança dos recém-casados quando o cantor Marc Anthony, que interpretaria a música para aquele momento, homenagou a ex-Spice em palco: “Antes da música começar, Marc Anthony pediu a Brooklyn para subir ao palco e então anunciou: ‘A mulher mais bonita da sala esta noite, venha cá… Victoria Beckham!’”, disse uma fonte à People, acrescentando que Nicola terá “saído da sala a chorar”.

Quando David Beckham comemorou o seu 50.º aniversário em maio deste ano com uma festa em Londres, apenas os filhos mais novos marcaram presença, com Brooklyn e a mulher a faltar apesar de terem recebido um convite para o evento. À People, uma fonte avançou que Brooklyn e Nicola optaram por não comparecer no aniversário do ex-futebolista por causa da namorada de Romeo, Kim Turnbull, que já teve um relacionamento com Brooklyn. No entanto, Cruz respondeu a um comentário de uma publicação no Instagram afirmando que “Brooklyn e Kim nunca namoraram”.

Já no mês passado o casal também não marcou presença na cerimónia de condecoração de David Beckham no Castelo de Windsor, nomeado pelo rei Carlos III cavaleiro por serviços prestados ao desporto e à caridade. A acrescentar, nenhum dos Beckhams esteve presente quando o casal renovou os votos de casamento em agosto e não são fotografados todos juntos desde o dia a seguir ao Natal do ano passado.