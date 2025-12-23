1232,5kWh poupados 1232,5 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Relação de David e Victoria Beckham com o filho cortada? Brooklyn Beckham bloqueou os pais nas redes sociais

Este artigo tem mais de 6 meses

Depois de ter faltado à festa de 50.º aniversário de David Beckham, Brooklyn bloqueou agora os pais e os irmãos no Instagram, acentuando o fosso no clã Beckham, cada vez mais de "coração partido".

i

Brooklyn Beckham não é visto com os pais desde o Natal de 2024

WireImage

Brooklyn Beckham não é visto com os pais desde o Natal de 2024

WireImage

É sabido que nos últimos anos a relação de David e Victoria Beckham com o filho mais velho tem sido atribulada. Agora, a história adensa-se com Brooklyn Beckham a bloquear o perfil de cada um dos pais no Instagram depois de a Posh Spice ter colocado um gosto numa publicação do filho.

De acordo com o The Sun, a designer de moda, antiga membro das Spice Girls, terá gostado de um vídeo de Brooklyn Beckham onde o criador de conteúdos culinários mostrava como recheava um frango para assar. O like de Victoria fez com que os fãs enchessem a caixa de comentários de Brooklyn, implorando por uma reconciliação com a família. Em consequência, Brooklyn terá bloqueado os pais, assim como os seus irmãos mais novos, Romeo, Cruz e Harper Beckham, de 23, 20 e 14 anos.

Durante o fim de semana, o Daily Mail viria, no entanto, a avançar que tinham sido os pais a deixar de seguir o filho mais velho nas redes sociais, notícia desmentida por Cruz Beckham: “Não é verdade. A minha mãe e o meu pai nunca deixariam de seguir o filho. Vamos esclarecer os factos. Eles acordaram bloqueados… assim como eu”, escreveu o jovem de 23 anos num story do Instagram acompanhado pela captura de ecrã do artigo do Daily Mail. Já a mulher de Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, também não segue David e Victoria no Instagram, assim como eles também não a seguem.

Ao The Sun, uma fonte revelou que tanto David como Victoria “estão compreensivelmente de coração partido com o que aconteceu aqui”. “Isso foi uma surpresa para eles, e na véspera do Natal, quando as famílias deveriam reunir-se, é devastador”, afirmou, acrescentando: “Tudo o que eles querem é que as coisas sejam resolvidas, mas a cada semana que passa, a situação parece piorar. Não é de surpreender que Cruz e Romeo estejam furiosos com o facto de Brooklyn ter feito um ataque tão público. Quanto a Brooklyn, ele quer que as coisas sejam resolvidas em privado e não expostas nas redes sociais, embora as suas ações tenham resultado exatamente no contrário.”

Em resposta à atitude do filho, a Posh Spice partilhou um vídeo nos escritórios da Victoria Beckham Beauty com a descrição: “É um trabalho difícil ser eu, mas alguém tem de o fazer”. Ao brindar com as colegas, Victoria Beckham comenta ainda: “Um brinde a mim! Chega de falar de mim. O que vocês acham de mim?”.

Em outubro, uma fonte disse à revista Us Weekly que Brooklyn “não tinha interesse” em fazer as pazes com a família Beckham neste momento e que estava “realmente focado em viver uma vida tranquila e sem dramas” com Nicola Peltz.

O vestido da Valentino e a primeira dança roubada

A tensão na relação da família Beckham começou em 2022 aquando do casamento de Brooklyn com Nicola. Na altura, a atriz norte-americana optou por não usar um dos vestidos de noiva desenhados por Victoria Beckham, ao contrário do que inicialmente tinha planeado fazer, e acabou por levar um modelo da Valentino. Já no próprio dia do casamento, Victoria terá roubado o momento da primeira dança dos recém-casados quando o cantor Marc Anthony, que interpretaria a música para aquele momento, homenagou a ex-Spice em palco: “Antes da música começar, Marc Anthony pediu a Brooklyn para subir ao palco e então anunciou: ‘A mulher mais bonita da sala esta noite, venha cá… Victoria Beckham!’”, disse uma fonte à People, acrescentando que Nicola terá “saído da sala a chorar”.

Quando David Beckham comemorou o seu 50.º aniversário em maio deste ano com uma festa em Londres, apenas os filhos mais novos marcaram presença, com Brooklyn e a mulher a faltar apesar de terem recebido um convite para o evento. À People, uma fonte avançou que Brooklyn e Nicola optaram por não comparecer no aniversário do ex-futebolista por causa da namorada de Romeo, Kim Turnbull, que já teve um relacionamento com Brooklyn. No entanto, Cruz respondeu a um comentário de uma publicação no Instagram afirmando que “Brooklyn e Kim nunca namoraram”.

Já no mês passado o casal também não marcou presença na cerimónia de condecoração de David Beckham no Castelo de Windsor, nomeado pelo rei Carlos III cavaleiro por serviços prestados ao desporto e à caridade. A acrescentar, nenhum dos Beckhams esteve presente quando o casal renovou os votos de casamento em agosto e não são fotografados todos juntos desde o dia a seguir ao Natal do ano passado.

Toda esta tensão tem alimentado os olhos mais atentos do público nas redes sociais. Em maio, Brooklyn partilhou um vídeo a andar de moto com Nicola, acompanhado pela legenda “sempre te escolheria”. Horas depois, Cruz partilhou uma foto da família, com uma legenda igualmente carinhosa: “Amo-vos mais do que tudo, mãe e pai, vocês deram-nos a vida e cuidaram de nós independentemente de tudo. Não consigo expressar o quanto somos abençoados por ter-vos nas nossas vidas.”

À People, uma fonte próxima da família explicou que não tem sido fácil reparar esta separação e que sempre que há “um momento feliz, tudo desmorona novamente”, avançando que a família Beckham tentou “fazer as pazes”. “O Brooklyn sente-se dividido. É a sua família e o seu sangue, mas ele sempre teve uma relação complicada com o pai. Grande parte da relação deles parece ter sido ‘comercial’”, acrescentou a fonte, defendendo que, mesmo assim, a relação “não está irremediavelmente perdida”. “Eles amam-no e estão sempre lá para ele. Estão apenas magoados e desapontados por ele agora não fazer parte da vida familiar”, explicou.

Proponha uma correção, sugira uma pista: csobral@observador.pt

Recomendamos

Família Real Britânica

Escola do príncipe George aperta regras sobre iPads

Passadeira Vermelha

Os looks da passadeira vermelha dos Globos de Ouro

Atualizado
Casas Reais

Princesa Astrid da Noruega foi sepultada esta terça-feira

Família Real Britânica

Kate cruza pérolas de Diana e ametista raro de Camilla 

Populares
Amiga, faz parte

Astrologia e tarot c/ Planeta Sérgio 

Não Se Fala de Outra Coisa

Protestos e voos caros: será o fim do turismo?

Saúde Mental

O meu filho não quer ir à escola. O que fazer?

Eleições

Dêem direito de voto aos bebés

Nuno Gonçalo Poças

Últimas
Noticiário

1h. Porto Covo. Trabalhadores soterrados tinham 28 e 26 anos

Inteligência Artificial

Segurança leva novo modelo do ChatGPT a ser cancelado

Cascais

Os autarcas, o Volta e as festas na escola de Cascais 

Helena Garrido
Política

A insustentável leveza do ser Centeno

Miguel Santos Carrapatoso

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.