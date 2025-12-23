Relação de David e Victoria Beckham com o filho cortada? Brooklyn Beckham bloqueou os pais nas redes sociais

É sabido que nos últimos anos a relação de David e Victoria Beckham com o filho mais velho tem sido atribulada. Agora, a história adensa-se com Brooklyn Beckham a bloquear o perfil de cada um dos pais no Instagram depois de a Posh Spice ter colocado um gosto numa publicação do filho.
De acordo com o The Sun, a designer de moda, antiga membro das Spice Girls, terá gostado de um vídeo de Brooklyn Beckham onde o criador de conteúdos culinários mostrava como recheava um frango para assar. O like de Victoria fez com que os fãs enchessem a caixa de comentários de Brooklyn, implorando por uma reconciliação com a família. Em consequência, Brooklyn terá bloqueado os pais, assim como os seus irmãos mais novos, Romeo, Cruz e Harper Beckham, de 23, 20 e 14 anos.
Durante o fim de semana, o Daily Mail viria, no entanto, a avançar que tinham sido os pais a deixar de seguir o filho mais velho nas redes sociais, notícia desmentida por Cruz Beckham: “Não é verdade. A minha mãe e o meu pai nunca deixariam de seguir o filho. Vamos esclarecer os factos. Eles acordaram bloqueados… assim como eu”, escreveu o jovem de 23 anos num story do Instagram acompanhado pela captura de ecrã do artigo do Daily Mail. Já a mulher de Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, também não segue David e Victoria no Instagram, assim como eles também não a seguem.
Ao The Sun, uma fonte revelou que tanto David como Victoria “estão compreensivelmente de coração partido com o que aconteceu aqui”. “Isso foi uma surpresa para eles, e na véspera do Natal, quando as famílias deveriam reunir-se, é devastador”, afirmou, acrescentando: “Tudo o que eles querem é que as coisas sejam resolvidas, mas a cada semana que passa, a situação parece piorar. Não é de surpreender que Cruz e Romeo estejam furiosos com o facto de Brooklyn ter feito um ataque tão público. Quanto a Brooklyn, ele quer que as coisas sejam resolvidas em privado e não expostas nas redes sociais, embora as suas ações tenham resultado exatamente no contrário.”
Em resposta à atitude do filho, a Posh Spice partilhou um vídeo nos escritórios da Victoria Beckham Beauty com a descrição: “É um trabalho difícil ser eu, mas alguém tem de o fazer”. Ao brindar com as colegas, Victoria Beckham comenta ainda: “Um brinde a mim! Chega de falar de mim. O que vocês acham de mim?”.
Em outubro, uma fonte disse à revista Us Weekly que Brooklyn “não tinha interesse” em fazer as pazes com a família Beckham neste momento e que estava “realmente focado em viver uma vida tranquila e sem dramas” com Nicola Peltz.
O vestido da Valentino e a primeira dança roubada
A tensão na relação da família Beckham começou em 2022 aquando do casamento de Brooklyn com Nicola. Na altura, a atriz norte-americana optou por não usar um dos vestidos de noiva desenhados por Victoria Beckham, ao contrário do que inicialmente tinha planeado fazer, e acabou por levar um modelo da Valentino. Já no próprio dia do casamento, Victoria terá roubado o momento da primeira dança dos recém-casados quando o cantor Marc Anthony, que interpretaria a música para aquele momento, homenagou a ex-Spice em palco: “Antes da música começar, Marc Anthony pediu a Brooklyn para subir ao palco e então anunciou: ‘A mulher mais bonita da sala esta noite, venha cá… Victoria Beckham!’”, disse uma fonte à People, acrescentando que Nicola terá “saído da sala a chorar”.
Quando David Beckham comemorou o seu 50.º aniversário em maio deste ano com uma festa em Londres, apenas os filhos mais novos marcaram presença, com Brooklyn e a mulher a faltar apesar de terem recebido um convite para o evento. À People, uma fonte avançou que Brooklyn e Nicola optaram por não comparecer no aniversário do ex-futebolista por causa da namorada de Romeo, Kim Turnbull, que já teve um relacionamento com Brooklyn. No entanto, Cruz respondeu a um comentário de uma publicação no Instagram afirmando que “Brooklyn e Kim nunca namoraram”.
Já no mês passado o casal também não marcou presença na cerimónia de condecoração de David Beckham no Castelo de Windsor, nomeado pelo rei Carlos III cavaleiro por serviços prestados ao desporto e à caridade. A acrescentar, nenhum dos Beckhams esteve presente quando o casal renovou os votos de casamento em agosto e não são fotografados todos juntos desde o dia a seguir ao Natal do ano passado.
Toda esta tensão tem alimentado os olhos mais atentos do público nas redes sociais. Em maio, Brooklyn partilhou um vídeo a andar de moto com Nicola, acompanhado pela legenda “sempre te escolheria”. Horas depois, Cruz partilhou uma foto da família, com uma legenda igualmente carinhosa: “Amo-vos mais do que tudo, mãe e pai, vocês deram-nos a vida e cuidaram de nós independentemente de tudo. Não consigo expressar o quanto somos abençoados por ter-vos nas nossas vidas.”
À People, uma fonte próxima da família explicou que não tem sido fácil reparar esta separação e que sempre que há “um momento feliz, tudo desmorona novamente”, avançando que a família Beckham tentou “fazer as pazes”. “O Brooklyn sente-se dividido. É a sua família e o seu sangue, mas ele sempre teve uma relação complicada com o pai. Grande parte da relação deles parece ter sido ‘comercial’”, acrescentou a fonte, defendendo que, mesmo assim, a relação “não está irremediavelmente perdida”. “Eles amam-no e estão sempre lá para ele. Estão apenas magoados e desapontados por ele agora não fazer parte da vida familiar”, explicou.