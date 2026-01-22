Pecadores, de Ryan Coogler, já fez história: é o filme mais nomeado aos Óscares de sempre, destronando Eva (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016), películas que conseguiram chegar às 14 nomeações. Os nomeados à edição deste ano dos maiores prémios do cinema foram revelados esta quinta-feira a partir de Los Angeles. Pecadores lidera com 16 nomeações, seguido de Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, com 13.
É mais um ano feliz para o Brasil, um ano depois do fenómeno Ainda Estou Aqui. O ator brasileiro Wagner Moura assegurou uma nomeação pelo papel desempenhado no filme Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que também concorre para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Casting, categoria que se estreia este ano.
O filme de Ryan Coogler, um conto de vampiros que é, na verdade, uma alegoria sobre a temática racial nos Estados Unidos, lidera com nomeações nas principais categorias — melhor filme, melhor realização, melhor ator e melhores ator e atriz secundários — além de várias categorias técnicas, como melhor fotografia e melhor casting. Batalha Atrás de Batalha é o segundo filme mais nomeado, 13 no total, seguido de Valor Sentimental, Frankenstein e Marty Supreme, todos com 9. Entre surpresas e ausências, o claro esquecido das escolhas da Academia foi Wicked: For Good, a sequela de Wicked que não conseguiu sequer uma nomeação. Inesperada foi a nomeação de Kate Hudson, na categoria de Melhor Atriz por Song Sung Blue, de Craig Brewer.
O Melhor Filme do ano ficará entre as seguintes hipóteses: Bugonia, o delirante thriller político de Yorgos Lanthimos, F1, filme que põe Brad Pitt como o piloto de Fórmula 1, o Frankenstein de Guillhermodel Toro, Hamnet, a história da morte do filho de Shakespeare, Marty Supreme, com Timothée Chalamet como figura lendária do ténis de mesa, o épico de PTA, Batalha Atrás de Batalha, o drama Valor Sentimental, Pecadores, Train Dreams ainda o brasileiro O Agente Secreto.
Na categoria de Melhor Realização, Chloe Zhao é a única mulher do lote de nomeados, com Hamnet. A ela se juntam Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Batalha Atrás de Batalha), Joachim Trier (Valor Sentimental), e Ryan Coogler (Pecadores).
Sem grandes surpresas foi a categoria de Melhor Ator, com Timothée Chalamet nomeado pelo segundo ano consecutivo, depois de A Complete Unknown, agora com Marty Supreme, Leonardo DiCaprio, por Batalha Atrás de Batalha, Ethan Hawke, com Blue Moon, Michael B Jordan, por Pecadores, e Wagner Moura graças a O Agente Secreto. Já na de Melhor Atriz, competem com Kate Hudson as atrizes Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Renate Reinsve (Valor Sentimental) e Emma Stone (Bugonia).
A 98ª edição dos Prémios da Academia acontece a 15 de março (na madrugada de 15 para 16 em Portugal) e será apresentada novamente pelo humorista Conan O’Brien.
Veja aqui a lista completa de nomeados à 98.ª edição dos Óscares:
MELHOR FILME
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Batalha Atrás de Batalha”
“O Agente Secreto”
“Valor Sentimental”
“Pecadores”
“Train Dreams”
MELHOR REALIZAÇÃO
Chloe Zhao — “Hamnet”
Josh Safdie — “Marty Supreme”
Paul Thomas Anderson — “Batalha Atrás de Batalha”
Joachim Trier — “Valor Sentimental”
Ryan Coogler — “Pecadores”
MELHOR ATOR PRINCIPAL
Timothée Chalamet — “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio — “Batalha Atrás de Batalha”
Ethan Hawke — “Blue Moon”
Michael B Jordan — “Pecadores”
Wagner Moura — “O Agente Secreto”
MELHOR ATRIZ PRINCIPAL
Jessie Buckley — “Hamnet”
Rose Byrne — “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson — “Song Sung Blue”
Renate Reinsve — “Valor Sentimental”
Emma Stone — “Bugonia”
MELHOR ATOR SECUNDÁRIO
Stellan Skarsgård — “Valor Sentimental”
Benicio Del Toro — “Batalha Atrás de Batalha”
Jacob Elordi — “Frankenstein”
Sean Penn — “Batalha Atrás de Batalha”
Delroy Lindo — “Pecadores”
MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA
Teyana Taylor — “Batalha Atrás de Batalha”
Elle Fanning — “Valor Sentimental”
Inga Ibsdotter Lilleaas — “Valor Sentimental”
Amy Madigan — “Weapons”
Wunmi Mosaku — “Pecadores”
MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL
“Blue Moon”
“Marty Supreme”
“Valor Sentimental”
“Pecadores”
“Foi Só um Acidente”
MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Batalha Atrás de Batalha”
“Train Dreams”
MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO
“Arco”
“Elio”
“K-Pop Demon Hunters”
“Little Amélie or the Character of Rain”
“Zootrópolis”
MELHOR FILME INTERNACIONAL
“O Agente Secreto”
“Foi Só Um Acidente”
“Valor Sentimental”
“Sirât”
“The Voice of Hind Rajab”
MELHOR DOCUMENTÁRIO – LONGA-METRAGEM
“Cutting Through Rocks”
“The Perfect Neighbor”
“The Alabama Solution”
“Come See Me In Good Light”
“Mr Nobody Against Putin”
MELHOR DOCUMENTÁRIO – CURTA-METRAGEM
“All the Empty Rooms”
“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
“Children No More”
“The Devil is Busy”
MELHOR CURTA-METRAGEM
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
“Butcher’s stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO
“Butcher’s Stain”
“Jane Austen’s Period Drama”
“A Friend of Dorothy”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL
“Bugonia” — Jerskin Fendrix
“Frankenstein” — Alexandre Desplat
“Hamnet” — Max Richter
“Batalha Atrás de Batalha” — Jonny Greenwood
“Pecadores” — Ludwig Göransson
MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
“KPop Demon Hunters”; “Golden” — Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
“Diane Warren: Relentless”; “Dear Me” — Diane Warren
“Pecadores”; “I Lied to You” — Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
“Viva Verdi”, “Sweet Dreams of Joy” — Nicholas Pike
MELHOR FOTOGRAFIA
“Frankenstein”
“Marty Supreme”
“Batalha Atrás de Batalha”
“Pecadores”
“Train Dreams”
MELHOR MONTAGEM
“F1”
“Marty Supreme”
“Batalha Atrás de Batalha”
“Sentimental Value”
“Pecadores”
MELHOR SOM
“F1”
“Frankenstein”
“Batalha Atrás de Batalha”
“Pecadores”
“Sirât”
MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Pecadores”
“Batalha Atrás de Batalha”
MELHOR CARACTERIZAÇÃO
“Frankenstein”
“Pecadores”
“The Smashing Machine”
“The Ugly Stepsister”
“Kokhuo”
MELHOR GUARDA-ROUPA
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Pecadores”
“Avatar”
Marty Surpeme
MELHORES EFEITOS VISUAIS
“Avatar: Fire and Ash”
“F1”
“Jurassic World”
“The Lost Bus”
“Pecadores”
MELHOR CASTING
“Marty Supreme”
“Batalha Atrás de Batalha”
“O Agente Secreto”
“Pecadores”
“Hamnet”