Tudo o que já se sabe sobre o musical inspirado na vida de José Sócrates — do nascimento ao início da Operação Marquês

Tem suscitado curiosidade desde o dia em que foi anunciada. Sr. Engenheiro, Alegadamente um Musical, que retrata de forma satírica a vida do antigo primeiro-ministro José Sócrates, estreia-se no próximo dia 1 de abril, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, mas até agora os contornos da peça de teatro da produtora UAU mantinham-se envoltos em muita reserva. Esta terça-feira, em conferência de imprensa, os responsáveis pela produção que custou 600 mil euros levantaram o véu sobre a comédia musical que mistura humor, crítica social e música para revisitar o percurso do ex-primeiro-ministro, da infância na Covilhã até ao julgamento por alegada corrupção.

Eis tudo o que já se sabe sobre o musical sobre a vida de José Sócrates.

Qual é a história?

A história da peça é a vida de José Sócrates, ex-primeiro ministro português. O espetáculo começa com o nascimento de Sócrates “nas Beiras”. “[O engenheiro] acaba de nascer”, revela Rui Melo ao Observador, à margem da conferência. “Depois a peça vai saltando no tempo, vamos ao presente, voltamos ao passado, mas arranca no nascimento e termina no julgamento, no início do julgamento.” Ou seja, a ação deverá atravessar as diferentes fases da ascensão política de Sócrates, até desembocar no momento em que se inicia o julgamento no âmbito da Operação Marquês.

A Operação Marquês será retratada?

Não, uma vez que a peça termina no exato momento que começa o julgamento. “Deixamos aqui em aberto a hipótese de Sócrates Musical parte 2”, disse Henrique Dias, autor do libreto, à comunicação social.