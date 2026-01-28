A maior rajada de vento causada pela Kristin foi de 178 km/h e foi registada na Base Aérea de Monte Real. A mesma estação militar registou, praticamente à mesma hora, minutos antes, uma rajada de 176 km/h. Depois disso, ficou destruída pelo vento. Foi assim batido o recorde nacional, que era de 176,4 km/h, na Figueira da Foz, a 13 de Outubro de 2018, durante a tempestade Leslie.

A informação é do próprio IPMA, na última conferência de imprensa da Proteção Civil. O meteorologista Nuno Lopes confirmou as informações da tarde, dizendo que nas nossas estações oficiais a maior rajada medida tinha sido no Cabo Carvoeiro, com 149 km 2, depois Ansião, 146km/h, Leiria 142 km/h e um grande número de estações acima de 100 km/h.

O meteorologista confirmou também sabiam que a zona onde impactasse a Kristin sofreria do efeito que é conhecido como “sting jet”: “Um pequeno núcleo que cria ventos ainda mais fortes”, comparando-os aos da depressão Leslie, em 2018, e da Klaus em 2009 na zona Oeste”. Nesta última, o registo aponta para uma rajada de 142 km em Dois Portos, tendo contudo falado-se na possibilidade de se ter ultrapassado em alguns pontos os 200 km/h. Na Leslie, na estação do IPMA da Figueira da Foz, registou-se uma rajada de vento de 176,4 km/h, o valor até então, mais elevado alguma vez oficializado em Portugal.

No balanço do que já se sabe da passagem da tempestade Kristin por Portugal, Nuno Lopes, do IPMA, confirmou tratar-se de “uma situação rara”, visto tratar-se de “uma tempestade com um núcleo depressionário que cavou rapidamente”, conhecido meteorologicamente como processo de “ciclogenese explosiva”, que se deslocava a “grande velocidade, cerca de 110 km hora”, tendo atingido “todo o território”, que estava com todos os distritos sob “aviso laranja”.

Nuno Lopes disse ainda que o IPMA acompanhou tudo em coordenação com a Proteção Civil, tendo partilhado um mapa de probabilidades de zona de impacto e seguindo tudo, primeiro via satélite, e depois através de radar”.

Chuva e vento vão continuar, fenómenos “raros” como a Kristin não são esperados

Para a noite desta quinta-feira, o IPMA alerta para mais chuva, tendo sido emitidos avisos amarelos para 11 distritos, do centro e norte do país, das 21h00 desta quarta-feira às 9h00 de quinta, mantendo-se a costa toda sob alerta laranja.

A chuva cairá em zonas já muito saturadas, o que gera grandes preocupações para cheias.

Não estão para já previstos mais fenómenos “raros” do género da Kristin, mas a chuva e o vento vão continuar, de acordo com a previsão dos modelos a mais longo prazo, “que serão avaliados caso a caso”, e que vão causar mais pressão sobre as barragens.