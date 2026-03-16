Observador lidera ranking nacional de podcasts de Fevereiro — em downloads e ouvintes

Acaba de sair o ranking de podcasts do mês de Fevereiro, com o Observador novamente na liderança. Tivemos 3,1 milhões de downloads, mais 560 mil do que a Renascença, 2º classificado. E mais do dobro do Expresso e da Comercial, que surgem em 3º e 4º lugar.

Temos a liderança também em ouvintes semanais, com 340 mil, com larga vantagem face à concorrência nestas quatro semanas marcadas pelo mau tempo e também ainda pela segunda volta das eleições presidenciais.

É o terceiro mês consecutivo em que o Observador lidera o ranking de podcasts. E também foi o Observador que ficou em primeiro em downloads e ouvintes no ranking de todo o ano de 2025.

Em Fevereiro, temos 12 podcasts no top 30: Os Segredos da Seita do Yoga, nosso mais recente podcast plus, em 9º; o Gabinete de Guerra em 12º; o Contra-Corrente em 14º; a Guerra Traduzida em 15º; Resposta Pronta em 16º; A História do Dia em 17º; O Bom, o Mau e o Vilão em 20º; E o Resto é História em 21º; Reportagem Observador em 23º; E o Vencedor é em 25º; Noticiários em 27º; e Ideias Feitas em 28º.

Pode ver aqui o top dos 100 podcasts mais ouvidos a nível nacional em Fevereiro: