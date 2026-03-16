1227,4kWh poupados 1227,4 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Observador lidera ranking nacional de podcasts de Fevereiro — em downloads e ouvintes

Este artigo tem mais de 6 meses

Com 3,1 milhões de downloads e 340 mil ouvintes semanais, o Observador lidera o ranking de podcasts de Fevereiro. Os Segredos da Seita do Yoga, nosso podcast plus, foi o 9º mais ouvido a nacional.

i

FOTOILUSTRAÇÃO INÊS CORREIA/OBSERVADOR

FOTOILUSTRAÇÃO INÊS CORREIA/OBSERVADOR

Acaba de sair o ranking de podcasts do mês de Fevereiro, com o Observador novamente na liderança. Tivemos 3,1 milhões de downloads, mais 560 mil do que a Renascença, 2º classificado. E mais do dobro do Expresso e da Comercial, que surgem em 3º e 4º lugar.

Temos a liderança também em ouvintes semanais, com 340 mil, com larga vantagem face à concorrência nestas quatro semanas marcadas pelo mau tempo e também ainda pela segunda volta das eleições presidenciais.

É o terceiro mês consecutivo em que o Observador lidera o ranking de podcasts. E também foi o Observador que ficou em primeiro em downloads e ouvintes no ranking de todo o ano de 2025.

Em Fevereiro, temos 12 podcasts no top 30: Os Segredos da Seita do Yoga, nosso mais recente podcast plus, em 9º; o Gabinete de Guerra em 12º; o Contra-Corrente em 14º; a Guerra Traduzida em 15º; Resposta Pronta em 16º; A História do Dia em 17º; O Bom, o Mau e o Vilão em 20º; E o Resto é História em 21º; Reportagem Observador em 23º; E o Vencedor é em 25º; Noticiários em 27º; e Ideias Feitas em 28º.

Pode ver aqui o top dos 100 podcasts mais ouvidos a nível nacional em Fevereiro:

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador@observador.pt

Recomendamos

Podcasts

Observador lidera ranking de podcasts, com 4 no top 10

Os Escândalos de uma Revolucionária

Episódio 6. “Cheguei tarde, que horror”

Os Escândalos de uma Revolucionária

Episódio 5. Um negócio com Pablo Escobar

Os Escândalos de uma Revolucionária

Episódio 4. Uma “deusa” no 25 de Abril 

Populares
Teatro

Teatro D. Maria II garante condições para reabertura 

Ponte 25 de Abril

Ponte 25 de Abril condicionada ao trânsito na próxima semana

Alemanha

Merz condena antissemitismo e xenofobia em Berlim 

Ministério Administração Interna

Governo. Subsídio de 160 euros para polícias fronteiriços

Últimas
E o vencedor é...

A queda da AD nas sondagens ameaça o futuro do Governo?

Noticiário

As notícias das 20h

Noticiário

19h. Chega entrega novo requerimento para CPI a Luís Neves

Hospitais

IGAS quer pagamento à entrada do hospital para evitar dívida

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.