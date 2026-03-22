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Prémio Internacional Terras sem Sombra de regresso a Santiago do Cacém. Duquesa de Coimbra deve presidir a cerimónia

Este artigo tem mais de 6 meses

"Cosmopolitismo e ruralidade convergem" em festival "contra a corrente", que homenageia cinco personalidades de relevo nos campos da música, património biodiversidade e mais no dia 28 de março.

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Pianista espanhol Josep Maria Colom é o vencedor do prémio na categoria de Música. Entre os restantes galardoados estão Carolino Tapadejo, Lauriane Mouysset, Martin Pohl e Judith Tahan.

Photographer:PAZ FERNANADEZ

Pianista espanhol Josep Maria Colom é o vencedor do prémio na categoria de Música. Entre os restantes galardoados estão Carolino Tapadejo, Lauriane Mouysset, Martin Pohl e Judith Tahan.

Photographer:PAZ FERNANADEZ

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A cerimónia de entrega do Prémio Internacional Terras Sem Sombra, um dos momentos mais empolgantes do festival com o mesmo nome (TSS na sigla) — que decorre anualmente em Santiago do Cacém (distrito de Setúbal) — regressa no próximo sábado, 28 de março. Instituído em 2011, o galardão distingue cinco personalidades ou instituições nacionais e internacionais que se tenham salientado em diferentes áreas de atuação do festival. O evento será presidido pela infanta D. Maria Francisca de Bragança, duquesa de Coimbra.

Destinado a celebrar a Música, o Património e a Biodiversidade, o TSS integra na lista de prémios da edição de 2026 duas categorias novas:  Serviço à Comunidade/ Cooperação Internacional e o Sons sem Sombra/ Novos Talentos.

“Hoje, em Portugal, não se cultiva nem a gratidão, nem o mérito. Estes valores não se apagaram, mas estão algo esquecidos. No Festival Terras sem Sombra, rumamos contra a corrente“, sublinha José António Falcão, diretor-geral do TSS, agradado com a presença da infanta, “uma jovem empenhada e sensível”. O palco escolhido para o grande momento, a 28 de março pelas 17h, é o Auditório Municipal António Chainho.

No que toca aos premiados, na categoria de Música, a distinção recai sobre o pianista espanhol Josep Maria Colom. O galardão referente ao Património é entregue ao divulgador cultural castelo-vidense Carolino Tapadejo. Por seu turno, a distinção na categoria Biodiversidade cabe à investigadora francesa Lauriane Mouysset.

O diplomata checo Martin Pohl recebe o agora instituído prémio de Serviço à Comunidade/ Cooperação Internacional e a acordeonista francesa Judith Tahan é distinguida com o também novo prémio Sons sem Sombra/ Novos Talentos.

“A diversidade dos premiados mostra até que ponto o cosmopolitismo e a ruralidade convergem, na perfeição, no Alentejo. Se o passado já nos ensinava isso, a região ganha, agora, uma lufada de ar fresco”, realça José António Falcão. Cada premiado receberá uma obra de arte pensada especificamente para o seu percurso pela consagrada artista plástica Tânia Gil, natural de Porto Covo, e cujo trabalho cruza pintura, desenho e instalação.

O autarca do município, Bruno Gonçalves Pereira, destaca a importância do festival, “com músicos que habitualmente não atuam fora dos grandes centros culturais da Europa e do mundo”, salientando a “reconhecida excelência e virtuosa performance» de um projeto que «pensa o território e a biodiversidade, alarga horizontes, potencia o desejo de sermos melhores e tem qualidade, como queremos que Santiago tenha sempre”.

Proponha uma correção, sugira uma pista: mpcarvalho@observador.pt

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