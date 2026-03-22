Prémio Internacional Terras sem Sombra de regresso a Santiago do Cacém. Duquesa de Coimbra deve presidir a cerimónia

Destinado a celebrar a Música, o Património e a Biodiversidade, o TSS integra na lista de prémios da edição de 2026 duas categorias novas: Serviço à Comunidade/ Cooperação Internacional e o Sons sem Sombra/ Novos Talentos.

“Hoje, em Portugal, não se cultiva nem a gratidão, nem o mérito. Estes valores não se apagaram, mas estão algo esquecidos. No Festival Terras sem Sombra, rumamos contra a corrente“, sublinha José António Falcão, diretor-geral do TSS, agradado com a presença da infanta, “uma jovem empenhada e sensível”. O palco escolhido para o grande momento, a 28 de março pelas 17h, é o Auditório Municipal António Chainho.

No que toca aos premiados, na categoria de Música, a distinção recai sobre o pianista espanhol Josep Maria Colom. O galardão referente ao Património é entregue ao divulgador cultural castelo-vidense Carolino Tapadejo. Por seu turno, a distinção na categoria Biodiversidade cabe à investigadora francesa Lauriane Mouysset.

O diplomata checo Martin Pohl recebe o agora instituído prémio de Serviço à Comunidade/ Cooperação Internacional e a acordeonista francesa Judith Tahan é distinguida com o também novo prémio Sons sem Sombra/ Novos Talentos.

“A diversidade dos premiados mostra até que ponto o cosmopolitismo e a ruralidade convergem, na perfeição, no Alentejo. Se o passado já nos ensinava isso, a região ganha, agora, uma lufada de ar fresco”, realça José António Falcão. Cada premiado receberá uma obra de arte pensada especificamente para o seu percurso pela consagrada artista plástica Tânia Gil, natural de Porto Covo, e cujo trabalho cruza pintura, desenho e instalação.