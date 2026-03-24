O autor belga de banda desenhada Hermann, conhecido pelo traço realista e pelas séries Comanche, Bernard Prince e Jeremiah, morreu no domingo, em Bruxelas, aos 87 anos, revelou esta segunda-feira a editora Le Lombard.

“Mestre célebre da cor direta, mestre incomparável do silêncio, destaca-se pela abordagem naturalista. As suas personagens são sinceras e íntegras, nem verdadeiramente boas nem totalmente más. A arte de Hermann é fiel à sua imagem: Aplicada, apaixonada e imponente”, escreveu a editora em comunicado.

Sublinhando a perda de um “autor imenso”, a Le Lombard lembra que, ao longo de 60 anos de carreira, Hermann Huppen publicou cerca de 120 álbuns, alguns dos quais editados em Portugal.

Figura “influente para gerações de autores”, como noticiou esta segunda-feira o Le Monde, Hermann obteve o reconhecimento pelos pares em 2016, quando lhe foi atribuído o Grande Prémio da Cidade de Angoulême, pelo conjunto da obra, no âmbito do festival de banda desenhada daquela cidade francesa.

O grande começo de Hermann na banda desenhada aconteceu em 1966, quando desenhou a série Bernard Prince, escrita por Greg, para a revista Tintin. Três anos depois os dois autores fariam parceria no western Comanche.

Em 1977, Hermann assinaria a primeira série em nome próprio, Jeremiah, de pendor apocalíptico, considerada mais pessoal e já adaptada para televisão.

Hermann Huppen, que nasceu a 17 de julho de 1938 em Bévercé, na Bélgica, estava hospitalizado na sequência de um cancro.

De acordo com a Le Lombard, que destacou a versatilidade de Hermann na abordagem de diferentes géneros, do western ao fantástico e à ficção especulativa, o último álbum do desenhador, Cartagena, feito com Yves H., sairá a 30 de abril.

Hermann Huppen teve obra exposta em Portugal e foi convidado dos festivais de banda desenhada da Amadora e de Beja.