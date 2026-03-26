Gilla Band, Kiss Facility, Devon Rexi, Elijah Minelli e Sensible Soccers estão entre as bandas e artistas que compõem o cartaz do novo festival Common Ground, que acontece em maio na Casa Capitão, em Lisboa.

De acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado, o programa do festival, marcado para os dias 7, 8 e 9 de maio, “inclui quase duas dezenas de concertos — alguns pagos, mas a maioria com entrada livre — intercalados por emissões ao vivo de programas da Futura Rádio de Autor, como ‘Saturno’, de Pedro Paulos, ‘O Telefone Vermelho’, com Bruno Ferreira e Pedro Ramos, o ‘Grande Almoço Português’, de Duarte Pinto Coelho, e o ‘Bordel Pinheiro’, de Carolina Pinheiro”.

De acordo com Pedro Azevedo, um dos programadores da Casa Capitão, citado no comunicado, “num nível mais simbólico, a rádio é um bocado o ‘common ground’ [chão comum, em português], é o que liga estes artistas”.

“Se quisermos ser mais literais, a Casa Capitão também é esse ‘common ground’. Todos os artistas que vão passar pelo festival poderiam tocar cá em Casa”, disse, recordando que alguns dos artistas confirmados para o Jameson Common Ground já se apresentaram na Casa Capitão, como Leonor Arnaut e Maria Reis, “que dão concertos grátis no dia 9”.

O festival inicia-se, em 7 de maio, com o produtor e músico Co$tanza e a sua Post MODEM Orchestra, que irão reinterpretar ao vivo o álbum “Linha Verde”, de 2019, num concerto de entrada livre.

No mesmo dia atua também a cantora espanhola La Tania e os Kiss Facilty, projeto do músico e produtor irlandês Sega Bodega com a cantora Mayah Akhateri. Estes dois concertos são pagos.

O cartaz do primeiro dia inclui ainda as atuações, de entrada livre, dos neerlandeses Devon Rexi e do ‘rapper’ espanhol Teo Lucadamo.

Em 08 de maio, atuam os portugueses Sensible Soccers, no único concerto pago do segundo dia do festival, Lucas Maia, a colombiana La Valentina e os IBSXJAUR, dupla formada pelo produtor e DJ francês INFRABASSESATURE (IBS) e pela cantora portuguesa JAUR.

O cartaz de dia 09 de maio inclui, além de Maria Reis e Leonor Arnaut, Femme Falafel, M¥SS KETA, AMORE, Elijah Minelli, Sereias, e Gilla Band, “incendiários noise-rock de Dublin, pela primeira vez em Lisboa desde que abandonaram o nome Girl Band”.