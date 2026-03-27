Sala de Jantar: Celebrar a Convivialidade

A primavera é a estação de reencontros que se prolongam e a sala de jantar assume novamente destaque. As coleções de mobiliário da Antarte, com estilos que vão do minimalista ao glamoroso ou sofisticado, criam ambientes onde a harmonia visual convida à permanência. O elemento central é a mesa de jantar, que pode ser extensível, e oferece versatilidade para acolher amigos e família com o máximo conforto. Escolha cadeiras de sala de jantar personalizadas ao seu estilo e integre-as com um aparador de design contemporâneo. Adicione uma consola para garantir um elemento de sofisticação. Na campanha Primavera Antarte há oportunidades até -35%, para elevar a atmosfera do seu espaço de refeição.

Sala de Estar: Lazer com Estilo

A sala de estar deve ser um manifesto de conforto, um retiro onde o tempo parece abrandar. Nesta temporada, as tendências de interiores privilegiam ambientes que respiram leveza e sofisticação funcional. Entre os sofás da Antarte, vai encontrar modelos com ergonomia superior. As possibilidades de personalização em materiais e acabamentos, asseguram que o conforto se molda ao seu lifestyle e à volumetria do espaço disponível na sala. Os móveis de TV da marca aliam design marcante com capacidade de colocação de televisores de grande formato e as mesas de centro adicionam amplas superfícies para colocar objetos. Aproveitar os descontos da Primavera Antarte é a oportunidade de ouro para reconfigurar a área social e celebrar design de excelência.

Quarto: Santuário de Serenidade

Na primavera, o quarto assume um papel vital como retiro de descanso profundo. Este é o espaço dedicado à recuperação de energias, onde as silhuetas devem favorecer o silêncio visual e a serenidade. Uma cama de casal de design minimalista ou de linhas mais intemporais promove uma sensação imediata de equilíbrio e bem-estar. A arrumação no quarto é fundamental e as mesas de cabeceira tornam-se protagonistas silenciosas. Indispensáveis para apoiar os rituais de leitura e manter o essencial à mão, estas peças podem ser integralmente personalizadas para garantir que a paleta de materiais e cores é relaxante. Com a Primavera Antarte a proporcionar descontos até -35%, redesenhar este santuário pessoal é um investimento acessível.

A Liberdade de Personalizar

O que verdadeiramente define a casa é a sua capacidade de ser um espelho da personalidade de quem a vive. A Antarte oferece um leque de opções de personalização quase infinito, entre centenas de combinações de materiais e acabamentos. Esta liberdade criativa garante que cada móvel é adaptado ao seu gosto pessoal. Para que o processo de personalização seja simples, as 12 lojas Antarte de norte a sul do país contam com equipas de designers de interiores prontas a prestar um aconselhamento de excelência. Visite uma loja Antarte (todos os dias das 10h às 20h) ou Antarte.pt. A Primavera Antarte é o momento certo para deixar a luz da nova estação entrar na sua casa com irresistíveis descontos até -35%.

Este artigo é da responsabilidade de Antarte