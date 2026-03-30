A cantora canadiana Celine Dion anunciou esta segunda-feira, dia do seu aniversário, que vai regressar aos palcos com a confirmação de 10 concertos em Paris, a decorrer entre setembro e outubro deste ano.

“Este ano, vou receber o melhor presente da minha vida. Vou ter a oportunidade de vos ver, de atuar para vocês mais uma vez em Paris, a partir de setembro deste ano. Estou tão, estou tão feliz e tão pronta para fazer isto”, anunciou a artista de 58 anos numa publicação feita nas suas redes sociais.

CELINE DION PARIS 2026

10 unforgettable shows starting this September.

Presale begins April 7. Register for access until April 2 at https://t.co/oKjPk76odC pic.twitter.com/44Dhd9OAqK — Celine Dion (@celinedion) March 30, 2026

De acordo com a informação veiculada pelo seu website oficial, trata-se de 10 concertos, com o primeiro a acontecer a 12 de setembro e o último a 14 de outubro, todos eles realizados na La Défense Arena, no bairro de Nanterre, a norte de Paris.

Este anúncio confirma assim um regresso em pleno aos palcos, visto que no final de 2022 foi forçada a interromper a sua carreira devido ao diagnóstico de uma rara e debilitante condição neurológica, Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), que causa espasmos musculares persistentes e torna difícil a utilização controlada das cordas vocais. O difícil processo de adaptação e recuperação ficou registado no documentário I Am: Céline Dion.

Este diagnóstico forçou ao cancelamento de uma digressão marcada para a primavera de 2023, fazendo com que Dion não tenha uma sequência contínua de atuações desde o início de 2020, quando a sua tour pelos EUA foi parada pela pandemia da covid-19.

Desde então, a cantora mostrou alguns sinais otimistas de recuperação, especialmente ao voltar a cantar durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, onde cantou L’Hymne à l’amour, de Edith Piaf, no primeiro andar da Torre Eiffel. Depois disso, ainda cantou duas canções — The Power of Love e I’m Alive — em novembro do mesmo ano durante uma passagem de modelos do estilista libanês Elie Saab em Ríade.

Não se sabendo ao certo se estes concertos representam um regresso em pleno à música, são pelo menos uma sequência de concertos onde a cantora parece estar de novo à vontade com as exigências das atuações ao vivo.

“Quero que saibam que estou ótima, a cuidar da minha saúde, a sentir-me bem, a cantar novamente, até a dançar um pouco”, afirmou no vídeo dirigido aos fãs, aos quais agradeceu também por todo o apoio dado durante o período mais crítico da doença.

“Ao longo destes últimos anos, a cada dia que passou, senti as vossas orações e o vosso apoio, a vossa bondade e amor. Mesmo nos meus momentos mais difíceis, vocês estiveram ao meu lado. Ajudaram-me de formas que nem consigo descrever e sinto-me verdadeiramente afortunada por ter o vosso apoio. Tive tantas saudades de vocês“, partilhou.

Este anúncio decorre depois de uma campanha publicitária nas ruas de Paris que estava a alimentar especulação quanto ao regresso da cantora.

*artigo corrigido para indicar que a última data marcada é a 14 de outubro e não a 14 de novembro.