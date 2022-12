Céline Dion revelou esta quinta-feira, 8 de dezembro, que sofre de uma doença neurológica rara chamada Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). O diagnóstico foi partilhado pela cantora canadiana num vídeo emotivo na sua conta de Instagram, onde explica que terá de adiar a digressão europeia — agendada para a primavera de 2023 — por causa da sua condição.

“Sempre fui um livro aberto e não estava preparada para dizer nada antes, mas agora estou pronta”, começou por explicar, antes de contar que sabe agora que os espasmos musculares “graves e persistentes” — como os descreveu quando cancelou em janeiro a digressão norte-americana — de que tem sofrido se devem ao SPR.

Esses espasmos afetam “todos os aspetos da sua vida”, causando dificuldades a caminhar e “impedindo-a de usar as suas cordas vocais da forma a que está habituada”. “Tenho uma grande equipa de médicos a trabalharem comigo para me ajudarem a melhorar e os meus filhos preciosos que me apoiam e me dão esperança”, continua, acrescentando: “Tenho de admitir que tem sido uma luta.”

Embora o diagnóstico da doença seja recente, a cantora falou publicamente pela primeira vez sobre os sintomas de Síndrome da Pessoa Rígida em outubro de 2021, quando adiou a digressão norte-americana pela primeira vez devido a espasmos musculares persistentes. Os espetáculos estavam agendados para arrancar em novembro do ano passado. Seguiu-se o cancelamento da digressão norte-americana em janeiro e, agora, o adiamento da digressão europeia.