O fundador da promotora imobiliária China Evergrande, altamente endividada, declarou-se culpado de uma série de acusações, incluindo a captação ilegal de dinheiro público, fraude e suborno empresarial, de acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira por um tribunal chinês.

Hui Ka Yan, também conhecido como Xu Jiayin, foi detido na China em setembro de 2023 sob suspeita de ter cometido crimes.

O Tribunal Popular Intermédio de Shenzhen afirmou num comunicado publicado na rede social WeChat que Hui manifestou remorso em tribunal durante um julgamento que decorreu entre esta segunda e terça-feira. O tribunal proferirá a sentença numa data posterior.

Hui também foi acusado de empréstimos ilegais, utilização ilegal de fundos e divulgação de informações relevantes em violação das regras, entre outras acusações, informou o tribunal.

Entre os presentes no tribunal estavam representantes das pessoas envolvidas em angariações de fundos anteriores e membros da Assembleia Popular Nacional, o órgão máximo legislativo do país.

A Evergrande era a promotora imobiliária mais endividada do mundo, com mais de 300 mil milhões de dólares (255 milhões de euros) em passivos, quando um tribunal de Hong Kong proferiu uma ordem de liquidação em 2024.

Fundada em meados da década de 1990 por Hui, a empresa tinha mais de 90% dos seus ativos na China continental, segundo a decisão de 2024. As ações da China Evergrande foram retiradas da Bolsa de Valores de Hong Kong em 2025.

A Evergrande está entre as dezenas de promotoras que entraram em incumprimento das suas dívidas após os reguladores chineses terem tomado medidas severas contra o endividamento excessivo no setor imobiliário em 2020. Incapazes de obter financiamento, as vastas obrigações das empresas para com credores e clientes tornaram-se insustentáveis.

A repressão também mergulhou o setor imobiliário numa crise, arrastando a segunda maior economia do mundo.

Durante o julgamento, o China Evergrande Group enfrentou uma série de acusações, tais como a absorção ilegal de fundos públicos, fraude na angariação de fundos, suborno corporativo e empréstimos ilegais. A Evergrande Real Estate Group, a sua divisão imobiliária na China continental, foi acusada de ter cometido emissão fraudulenta de títulos.