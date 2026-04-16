Treze crianças foram vítimas de intoxicação alimentar no infantário Auxílio Maternal do Funchal na quarta-feira, indicou esta quinta-feira a Autoridade de Saúde Regional da Madeira, referindo que todas apresentaram “sintomas de menor gravidade”.

“Até ao momento, foram identificadas 13 crianças afetadas, das quais nove recorreram ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça”, explica a entidade em comunicado, adiantando que “todas apresentaram sintomas de menor gravidade e, após observação clínica e prestação de cuidados, já tiveram alta hospitalar”.

A autoridade regional sublinha que, após a confirmação intoxicação alimentar, foi de imediato iniciado o processo de investigação, incluindo a contagem de casos com recurso aos serviços de urgência, a procura ativa de novos casos e os contactos com a instituição para implementação de medidas de controlo e prevenção.

“A investigação epidemiológica preliminar, conduzida pelas autoridades de saúde presentes no terreno desde o primeiro momento, aponta para uma toxi-infeção alimentar circunscrita à valência de creche, sem envolvimento do jardim-de-infância“, refere, mencionando que “a origem poderá estar relacionada com uma contaminação pontual de um alimento ou género alimentício”.

A Autoridade de Saúde Regional indica que a situação está sob monitorização, aguardando-se ainda os resultados das análises às amostras biológicas dos doentes e às amostras alimentares recolhidas.

Recomenda-se aos pais das crianças que perante o surgimento de sintomas como vómitos ou diarreia recorram aos serviços de saúde para o devido acompanhamento.

“As autoridades de saúde mantêm a vigilância e o apoio à instituição, com o objetivo de assegurar o rápido restabelecimento da normalidade”, reforça.