O treinador do AVS, João Henriques, afirmou esta quinta-feira que a equipa vai focar-se em conquistar pontos até ao final do campeonato, sem olhar à classificação da I Liga de futebol, praticamente consumada a descida de divisão.

“Vamos fazer o nosso trabalho, à semelhança do que voltámos a fazer com o Vitória, sabendo que [a permanência] não está nas nossas mãos. Queremos ser uma equipa competitiva e lutar pelos pontos até ao fim, sentir o crescimento da equipa e melhorar a eficácia, dignificando o clube e a competição”, disse, na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

Em conferência de antevisão ao encontro da 30.ª jornada, na sexta-feira, o técnico reconheceu as dificuldades de defrontar um adversário em bom momento.

“O Rio Ave já tem as suas contas resolvidas e vem da melhor sequência de resultados da época. Tem jogadores de qualidade e, depois de uma fase mais intermitente, conseguiu uma consistência boa e os resultados surgiram. Vai ser muito difícil de defrontar”, sublinhou.

Henriques insistiu na importância de manter a competitividade nas jornadas que restam, sabendo que o AVS só poderá manter uma ténue esperança de continuidade se conseguir em Vila do Conde um resultado melhor do que os adversários diretos Casa Pia e Nacional.

“Isto era um desafio que, visto de fora e pelos números, pouca gente acreditava. Acreditei nas pessoas e na estrutura e continuo a acreditar, porque desde que cheguei a equipa melhorou em muitos aspetos: deixou de sofrer golos como sofria, passando a ter baliza a zeros algumas vezes, passou a fazer pontos”, referiu.

O técnico falou em “pequenos detalhes que fizeram toda a diferença”, sublinhando o lado positivo do projeto.

“Não me belisca absolutamente nada uma descida de divisão nestas condições. Está à vista de todos o trabalho que foi feito. Foi uma luta constante à procura de outros objetivos, e foi um desafio como líder colocar a cabeça dos jogadores a lutar por esses objetivos. Estamos à beira de evitar que isto seja mesmo catastrófico, indo à procura de ir além dos 15 pontos”, afirmou.

E, sem se deter, acrescentou: “Vim sabendo o risco. Se corresse bem, era extraordinário. Sem a tabela classificativa, o trabalho foi bom, conseguindo inverter a situação que estava numa espiral muito negativa, sentindo-me muito bem de cada vez que venho para aqui”.

O técnico do AVS, que em Vila do Conde apenas não poderá contar com o lesionado Baroan, destacou por último o trabalho desenvolvido na promoção de atletas, assegurando que “hoje o AVS tem quatro, cinco ou seis jogadores em muito bom plano”, que poderão garantir retorno financeiro ao clube.

O AVS, último classificado, com 12 pontos, defronta o Rio Ave, 11.º, com 33, em Vila do Conde, na abertura da 30.ª jornada da I Liga, marcada para sexta-feira, às 20h45, num jogo que será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.