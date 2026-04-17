A proposta do líder socialista, José Luís Carneiro, para as eleições internas nas concelhias e federações do PS é que estas se realizem em 19 e 20 de junho, calendário que será votado domingo na Comissão Nacional do partido.

Fonte oficial do PS adiantou à Lusa este calendário, que será um dos pontos da agenda da reunião da Comissão Nacional de domingo, que decorrerá em Lisboa, e na qual serão também eleitos órgãos como a Comissão Política e o Secretariado Nacional já que esta é a primeira desde o 25.º Congresso Nacional do PS.

Os dirigentes do PS vão assim votar nesta proposta de José Luís Carneiro e, segundo a qual, as eleições para as secções, concelhias, presidentes de Federação e delegados aos congressos federativos decorrerão em 19 e 20 de junho. Já os congressos federativos poderão acontecer em 4 e 5 de julho ou 11 e 12 de julho.

A Comissão Nacional do PS, que foi eleita na última reunião magna, está marcada para um hotel em Lisboa, com início às 10h30 de domingo, data em que se assinalam os 43 anos do partido.

A intervenção inicial do secretário-geral socialista será aberta à comunicação social.

Da agenda fazem parte a eleição da Mesa da Comissão Nacional, da Comissão Política Nacional e do Secretariado Nacional, sendo ainda apreciados e votados “regulamentos e propostas relativas ao funcionamento interno do Partido e à organização das estruturas”, segundo a nota de agenda.