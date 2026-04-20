O músico britânico Morrissey regressa a Portugal este ano, para um concerto no Porto em agosto, no âmbito da digressão de apresentação do álbum “Make-up is a lie”, editado em março, foi esta segunda-feira anunciado.

Morrissey atua em 01 de agosto, no Pavilhão Rosa Mota — Super Bock Arena, e os bilhetes estarão à venda a partir das 10h00 de sexta-feira, de acordo com a promotora Last Tour, num comunicado esta segunda-feira divulgado.

O concerto em Portugal está integrado numa digressão com datas em vários países europeus, na qual Morrissey irá apresentar ao vivo “Make-Up Is A Lie”, editado em 06 de março, o primeiro álbum de originais do músico nos últimos seis anos.

“A música deve ser a derradeira democracia, sem limitações, e o melhor dela não é facilmente categorizável. Adoro o meu lugar dentro da música e procuro sempre dizer as coisas de uma forma diferente”, afirmou Morrissey sobre o álbum, citado no comunicado da Last Tour.

A última vez que Morrissey atuou em Portugal foi em 2014, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, dois anos depois de ter cancelado – no próprio dia – um concerto em Cascais.

Os cancelamentos de espetáculos de Morrissey têm sido habituais nos últimos anos. O cancelamento mais recente aconteceu em março deste ano, em Valência, Espanha.

Morrissey iniciou a carreira a solo em 1988, depois da separação dos The Smiths, banda responsável por êxitos como “This charming man”, “There is a light that never goês out”, “Girlfriend in a coma” e “Last night I dreamt that somebody loved me”.

A solo, o músico britânico compôs canções como “Everyday is like Sunday”, “Now my heart is full”, “The more you ignore me the closer I get”, “Suedehead”, “I’m throwing my arms around Paris”, “One day goodbye will be farewell”, “Irish blood, english heart” e “First of the gang to die”.