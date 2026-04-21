O Dia Mundial do Livro vai ser assinalado na quinta-feira, com diversas iniciativas a decorrer por Portugal, como leituras no metro, distribuição de livros, conversas com autores ou sessões de ‘slam poetry’, entre outras.

O grupo editorial Penguin Random House Portugal vai celebrar a data, que se assinala no dia 23 de abril, com uma iniciativa designada “Menos scroll, mais contos”, organizada em parceria com o Metro de Lisboa, “para promover a leitura, em concreto nas curtas viagens de transportes públicos, em trajetos à medida de vários contos”, anunciou a editora.

Neste contexto, vai levar leituras de contos a passageiros nas estações do Cais do Sodré e de Entrecampos, através das vozes e interpretações dos atores João Tempera, Mafalda Santos e Teresa Vaz, entre as 08h30 e as 10h30 e entre as 17h00 às 19h00.

Além das leituras ao vivo, a Penguin vai distribuir mínilivros com textos de autores como Katherine Mansfield e Lucia Berlin, adaptados a diferentes tempos de leitura, com o objetivo de incentivar o hábito de ler em trajetos curtos e “contrariar a tendência automática de ocupar o tempo de deslocação com ‘scrolls’ no telemóvel”.

Também no âmbito da efeméride, a Livraria Bertrand promove, na véspera, a 10.ª edição do Prémio Livro do Ano Bertrand, que reúne editores, autores, livreiros e leitores para debater desafios do setor e fomentar parcerias.

Entre os escritores convidados contam-se Hugo Van der Ding, Liana Ferraz, Luísa Sobral, Maria Francisca Gama, Marta Oliveira da Silva, Pedro Chagas Freitas, Rita da Nova e Shahd Wadi.

O evento inclui uma conversa sobre o papel dos livreiros na divulgação de autores lusófonos, com a participação de Filipa Martins, Martim Sousa Tavares, Madalena Sá Fernandes e Susana Monteiro.

O encontro termina com o anúncio dos vencedores das diferentes categorias do Prémio Livro do Ano, atribuído a obras em língua estrangeira e portuguesa editadas ou reeditadas em 2025, bem como o Prémio Livreiros Bertrand Autores Lusófonos, no valor de 10 mil euros, para a melhor obra original escrita em língua portuguesa.

No dia 23, a Bertrand Editora organiza uma programação sob o mote “Quantas histórias cabem numa cidade?”, que inclui a distribuição de livros em várias cidades do país, uma sessão especial do Clube de Leitura dedicada ao romance “Orgulho e Preconceito”, de Jane Austen, e uma hora de leitura ‘online’.

Ao longo do dia, a editora, com o apoio das livrarias, vai esconder livros em diversos locais e divulgar pistas para os descobrir nas suas redes sociais, “incentivando os leitores a sair à rua e a redescobrir os espaços dedicados ao livro”.

Entre os títulos disponíveis contam-se obras de autores como Patti Smith, Margaret Atwood, Eça de Queirós, Jane Austen ou Yrsa Sigurdardóttir.

A sessão especial do Clube de Leitura dedicada ao romance “Orgulho e Preconceito” está marcada para as 18h30 e contará com a participação da apresentadora de televisão Júlia Pinheiro e da investigadora e coautora do ‘podcast’ “Lei da Paridade” Leonor Rosas, que irão partilhar perspetivas sobre a obra.

O programa termina com a “Hora de Leitura”, às 21h00, que propõe um momento coletivo de leitura em todo o país.

A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) associa-se à celebração deste dia com a oferta de livros ao público, na Torre do Tombo, em Lisboa, entre as 10:00 e as 17:30, destacando o acesso à leitura como um direito cultural, e a importância do livro como instrumento de conhecimento, liberdade e participação.

Já a Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a FNAC vai promover um momento de leitura partilhada nos jardins do Palácio Galveias, que inclui ainda sessões de leitura performativa, conversas com autores, ‘slam poetry’ e brindes.

Neste âmbito, os leitores são convidados a conversar sobre livros com autores como Mafalda Santos, Gabriela Relvas e Afonso Cruz, que partilham a sua escrita, o seu processo criativo e o amor pelos livros.

Em Matosinhos, a Biblioteca Municipal Florbela Espanca celebra o Dia Mundial do Livro com “três dias cheios de histórias, conversas e imaginação”.

De 21 a 23 de abril, a biblioteca recebe os autores Mariana Lima, José Barroco e Sérgio Almeida, que partilham as suas obras e conversam com os alunos das escolas do concelho.

Na quinta-feira, ao final da tarde, haverá uma sessão especial da “Hora de Todas as Famílias”, dirigida a crianças e famílias, com a história “Eu não fui”, de Christian Voltz, seguida de uma oficina criativa.

O Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor foi instituído em 1995 pela UNESCO, para fomentar o gosto pela leitura e respeitar a obra de quem, pela escrita, contribui para o progresso social e cultural.