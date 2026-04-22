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Versão original de "With This Tear", o presente de Prince para Céline Dion, sai do cofre 35 anos depois

Este artigo tem mais de 6 meses

Gravada em 1991, "With This Tear" foi originalmente oferecida a Céline Dion. Agora, no 10.º aniversário da morte de Prince, a versão original do artista é finalmente editada. E há mais por vir.

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Vítima de uma overdose de fentanil, Prince morreu a 21 de abril de 2016, aos 57 anos

BALAZS MOHAI/EPA

Vítima de uma overdose de fentanil, Prince morreu a 21 de abril de 2016, aos 57 anos

BALAZS MOHAI/EPA

Dez anos após a morte da lenda de Minneapolis, o arquivo de Prince revela esta quarta-feira uma versão inédita de “With This Tear”, em single e videoclipe. O tema, gravado em 1991, marca o início de uma série de lançamentos póstumos previstos para 2026.

“With This Tear” uma gravação de estúdio original proveniente do arquivo de Prince, na sua propriedade e estúdio em Paisley Park. No registo original, de novembro de 1991, o artista está presente em todas as frentes: composição, produção, arranjos e a execução de todos os instrumentos. Para este lançamento, a faixa foi masterizada pelo produtor Chris James (Frank Ocean, Miguel, Janelle Monáe), colaborador de longa data que trabalhou em projetos como HITnRUN Phase Two, Art Official Age e Plectrumelectrum.

Pouco depois de a criar, Prince ofereceu a composição a Céline Dion, que a incluiu no seu álbum de 1992. Contudo, a interpretação original na voz do “Purple One” permaneceu guardada até esta quarta-feira. Ao reagir à partilha, Dion confessou-se emocionada no Instagram, citada pela Euro News: “’With This Tear’ foi um presente de Prince que vou guardar para sempre. Levo esta canção comigo há muitos anos. Ouvir agora a sua versão, partilhada pela primeira vez, é verdadeiramente especial”.

O videoclipe que acompanha o single reforça o legado do artista, abrindo com um depoimento da era Purple Rain: “Quando eu era mais novo, dizia que um dia tocaria todos os tipos de música e não seria julgado pela cor da minha pele, mas pela qualidade do meu trabalho. Espero que isso continue”.

O vídeo combina ainda atuações históricas com uma montagem íntima de registos pessoais. Através de fotografias raras, a peça recua até 1958 para mostrar a mãe do artista e até 1960 para revelar Prince em criança.

Segundo a Sony Music e a NPG Records, este lançamento é o primeiro passo de um projeto mais vasto: a edição faseada de um álbum de Prince nunca antes divulgado ao longo de 2026.

A revelação coincide ainda com o evento anual “A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember”, que decorre esta semana em Paisley Park, transformando a casa-estúdio num local de celebração para assinalar uma década sem o artista.

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Prince. O génio da pop morreu aos 57 anos

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