Todd Webb em Portugal: memória fotográfica de um país

A partir de agora, além destas imagens e do catálogo da exposição, os leitores da Biblioteca de Arte passam a dispor de toda a bibliografia de Todd Webb, em especial as suas Memórias e os belos álbuns monográficos sobre Nova Iorque e Paris, cidades em que o fotógrafo andarilho viveu por mais tempo e amou — Paris: A Love Story 1948-1952 é precisamente o título de um deles, que decanta 3600 fotografias da cidade-luz —, mas também do excecional livro de retratos da pintora Georgia O’Keeffe. Um trabalho muito bem feito, portanto. Como justamente escreve o diretor João Vieira, na abertura do catálogo, “ao apresentar este conjunto fotográfico, a Biblioteca de Arte reforça o seu papel como espaço de preservação, investigação e divulgação da Fotografia e do património visual” (p. 8).

O norte-americano esteve por três ocasiões em Portugal, entre 1972 e 1982, pelo que estas suas imagens do país e dos portugueses nos dão uma representação do que éramos naqueles anos de transição, mesmo que não constituam um ensaio fotográfico em si mesmo — muito longe disso, de facto —, antes se aproximem do tipo de registos que a singularidade dum instante faz um fotógrafo de passagem, em pleno modo de férias, digamos assim, disparar a sua máquina (v. por exemplo, a Calçada de São Salvador, em Alfama; cat. figs. 27 e 32).

Ruas estreitas, arcos baixos e edifícios descuidados — além da inevitável Nazaré e os seus pescadores —, mais os sinais urbanos da vida política naqueles anos 1980 e 1982, são dominantes. Não estamos diante de fotografias como as que George Dussaud tirou entre 1985 e 2002, de que doravante se exibem 50 no Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa, ou de outras — da década de 1940 em diante — que Calado expôs em Vila Franca e estão no catálogo respetivo (casos de Anna Riwkin-Brick, Édouard Boubat, George Pickow, Ingeborg Lippmann, Joe Fazen, Kees Scherer e Toni Frissell), ou sequer de outros fotógrafos ainda, que o valoroso connaisseur elencou na exposição Portugal Fotografado por Estrangeiros, que a Europália mostrou em Charleroi em 1991 e a Culturgest em Lisboa em 2005 (depois do Centro Cultural da Gulbenkian em Paris), onde surgem Alma Lavenson, Bert Hardy, Brett Weston, Leo Levinstein, Leo Rubinfien (já em 2000), Neal Slavin, Ray Metzker, Sabine Weiss, Thurston Hopkins (com uma surpreendente foto de Amália Rodrigues nos anos 1950, com hidroavião ao fundo) e Wolf Suschitzky.