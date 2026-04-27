«A Câmara de Grândola, no distrito de Setúbal, criou uma comissão municipal para assinalar o centenário do nascimento de José Afonso, que se comemora em 2029, apostando num programa de “expressão local e projeção nacional”.

Em comunicado, o município revelou que a comissão será presidida por Francisco Fanhais, cantor de intervenção e amigo próximo de Zeca Afonso, distinguido com a Medalha de Honra do Município nas celebrações do 25 de Abril.

O programa das comemorações terá início em maio de 2028, evocando a primeira visita de José Afonso a Grândola, em 17 de maio de 1964, e prolonga-se até agosto de 2029, mês em que se assinala o centenário do nascimento do cantor (ocorrido no dia 02 de agosto de 1929, em Aveiro).

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Grândola, Luís Vital Alexandre, sublinhou a importância destas comemorações, tendo em conta o contributo de Zeca Afonso “para a conquista e defesa da manutenção dos valores de Abril”.

Segundo o autarca, o centenário servirá para “relembrar o papel” do artista no processo revolucionário e “na ligação de Grândola ao 25 de Abril”, desde o poema à canção que se transformou na senha da revolução.

“Acima de tudo, Grândola tem a obrigação histórica de promover esta homenagem e comemorar o centenário de Zeca Afonso, evocando este grande homem, lutador e amigo de Grândola”, realçou.

Segundo Luís Vital Alexandre, ao avançar com a criação desta comissão municipal, pretende-se “dar um sinal claro” de querer estar “na linha da frente” das comemorações do centenário de Zeca Afonso.

“E queremos que estas comemorações tenham impacto nacional”, garantiu o autarca, que espera contar com o “alto patrocínio da Presidência da República”.

A autarquia pretende igualmente incluir familiares do autor de “Grândola, Vila Morena” nas comemorações.

“Queremos que todas as questões em torno do Zeca que noutros tempos possam não ter sido bem resolvidas sejam bem feitas, em diálogo, e que estas comemorações sejam também sinónimo da fraternidade e da amizade que o Zeca muito apregoou”, sustentou o presidente do executivo.

Após a sua constituição, a comissão irá “pensar em todas as atividades” que se irão desenrolar “ao longo de um ano”, com um programa “diversificado e rico” para evocar “toda a memória do Zeca Afonso”.