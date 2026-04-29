A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) elegeu o novo presidente. Gustavo Paulo Duarte, como já era esperado, vai substituir João Vieira Lopes.

Gustavo Paulo Duarte foi eleito para um mandato de quatro anos, ente 2026 e 2029. Apresentou-se a eleições uma única lista.

A eleição decorreu esta quarta-feira, 29 de abril. Gustavo Paulo Duarte já era vice-presidente da CCP em representação da direção da ANTRAM, associação dos transportadores, onde exerce funções há 18 anos. Gustavo Paulo Duarte preside à empresa Paulo Duarte.

João Vieira Lopes, que preside à CCP desde 2010 (16 anos de presidência e 25 anos de direção), ficará presidente do conselho geral. Nos restantes corpos sociais, José de Matos, em representação da Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, foi eleito presidente da Assembleia-Geral; e Carlos Ferreira, em representação da Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e Administração, foi eleito presidente do Conselho Fiscal.

Gustavo Paulo Duarte chega à presidência num momento em que as confederações patronais travam um braço de ferro com a UGT no âmbito das negociações para a reforma da legislação laboral. “O meu compromisso é uma CCP próxima das associações, firme na defesa do Comércio e dos Serviços e empenhada numa Economia portuguesa mais competitiva”, declara Gustavo Paulo Duarte, citado em comunicado.

Casado e com duas filhas, Gustavo Paulo Duarte é desde 2018 presidente do grupo Paulo Duarte. Licenciado em gestão e engenharia industrial pelo ISCTE, tem, segundo um perfil enviado pela própria CCP, “uma forte ligação ao desporto”. Foi jogador de rugby durante 20 anos, na posição “Pilar” no escalão sénior do Clube Agronomia (AEIS Agronomia). Teve cinco internacionalizações.