A mais importante noite da moda está prestes a tomar conta do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. Com o tema “Costume Art”, a Met Gala 2026 propõe uma fusão entre vestuário e arte, explorando a ligação entre a roupa e o corpo através de peças que dialogam diretamente com obras de referência. Nesta edição, Beyoncé regressa como co-anfitriã após uma década de ausência, juntando-se a Nicole Kidman, Venus Williams e a Anna Wintour. O evento, que decorre a 4 de maio, inaugura ainda as novas Galerias Condé M. Nast do museu, num cenário renovado para uma das datas mais aguardadas do calendário da moda.

A lista de convidados continua a ser um dos segredos mais bem guardados do evento. Este ano, tal como em 2025, há cerca de 400 escolhidos, segundo uma porta-voz do Costume Institute. Tal como no ano passado, há um comité organizador liderado pelo diretor criativo da Saint Laurent, Anthony Vaccarello, e pela atriz Zoë Kravitz, reunindo vários nomes de destaque que, muito provavelmente, voltarão a protagonizar as suas habituais entradas na icónica escadaria do museu. Segundo o The New York Times, fazem também parte do comité Sabrina Carpenter, Doja Cat, Alex Consani, Misty Copeland, Teyana Taylor, A’ja Wilson e Sam Smith.

É provável que Jay-Z compareça para apoiar a sua mulher, assim como a família Kardashian e Jenner, relata o Los Angeles Times. Como principais patrocinadores do evento, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a sua mulher Lauren Sánchez Bezos, deverão marcar presença. Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt, protagonistas de O Diabo Veste Prada 2, podem ser convidadas, uma vez que a sequela estreou nos cinemas poucos dias antes do evento, escreve o jornal norte-americano.

▲ Anne Hathaway na Met Gala 2025, com o tema "Superfine: Tailoring Black Style", no Metropolitan Museum of Art, a vestir Carolina Herrera Getty Images for The Met Museum/

Entre os convidados habituais encontram-se nomes como Blake Lively, Sarah Jessica Parker, Gigi e Bella Hadid, Lady Gaga, Zendaya e Rihanna. Ainda assim, as celebridades em destaque no momento tendem a garantir presença na lista, que está sempre em atualização. Neste contexto, Connor Storrie e Hudson Williams, da série Heated Rivalry (2025), surgem como algumas das apostas mais prováveis para esta edição.

Por outro lado, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, e a sua mulher, Rama Duwaji, já anunciaram que não irão comparecer no evento nas Galerias Condé M. Nast.

As celebridades são, por norma, convidadas por marcas que asseguram a sua presença no evento, cobrindo frequentemente o custo dos lugares, bem como a criação dos looks, transporte e alojamento. Em contrapartida, os convidados dão visibilidade às marcas através das suas escolhas e aparições. Ainda assim, podem também optar por fazer doações pessoais ao museu, de acordo com o The New York Times.

Os bilhetes individuais rondam agora os 100 mil dólares (cerca de 85 mil euros), mais 25 mil do que no ano anterior. A edição de 2025 da Met Gala alcançou um valor recorde de 31 milhões de dólares, sendo a totalidade das verbas angariadas através da venda de bilhetes destinada diretamente ao orçamento anual do Costume Institute.

Como já foi anunciado, o tema da Met Gala 2026, associado à primeira exposição das novas galerias permanentes do Costume Institute do Met, é “Costume Art”. Já o dress code deste ano será “Fashion Is Art”, desafiando os convidados a explorar a sua relação com a moda como forma de arte incorporada e a celebrar as representações do corpo vestido ao longo da história da arte. Segundo o New York Times, é possível imaginar referências como os vestidos de inspiração Mondrian da Yes Saint Laurent ou até peças da coleção de alta-costura de John Galliano para a Dior no outono de 2007,que prestava homenagem à ligação de Christian Dior com a arte.

A Vogue vai transmitir a Met Gala em direto a partir das 23h (hora de Portugal continental), nas suas plataformas digitais, incluindo YouTube e TikTok. A apresentação ficará a cargo de Ashley Graham, La La Anthony e Cara Delevingne, enquanto Emma Chamberlain regressa como correspondente da passadeira vermelha.