Foi parcialmente retomada a circulação na A1 que estava interrompida desde as 7h00 desta quinta-feira no sentido Norte-Sul entre a Mealhada e Coimbra, devido a um acidente que envolveu três camiões e causou um ferido ligeiro, disse à Rádio Observador, o comandante Rui Oliveira da Proteção Civil.

Por volta das 8h45, a circulação na faixa esquerda já estava retomada, segundo a fonte, que referiu ainda que não há uma previsão para a reabertura da segunda via.

O alerta para o acidente na autoestrada do Norte, que ocorreu ao quilómetro 199, foi dado às 5h55, adiantou o Comando Sub-Regional da Região de Coimbra à Lusa. De acordo com a mesma fonte, a estrada foi interrompida temporariamente para a remoção de veículos e limpeza de via. Às 07h10 estavam no local, seis operacionais, com o apoio de três veículos.