O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) triunfou este sábado em solitário na etapa rainha da Volta à Romandia, mostrando mais uma vez não ter rival à altura na corrida suíça, na qual venceu três das quatro tiradas.

O domínio de Pogacar tem sido quase absoluto e o pior lugar na sua primeira corrida por etapas da temporada foi o quinto no prólogo de abertura, vencendo depois três das quatro etapas. Na temporada, o esloveno tem sete vitórias em dez dias de competição.

Na chegada a Charmey, 149,6 quilómetros depois da partida de Broc, o capitão do mundo ergueu os braços após 3:40.24 horas, menos 14 segundos do que o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), o único que o conseguiu seguir, por alguns instantes, na última subida a Jaunpass, uma contagem de primeira categoria, a mais de 20 quilómetros da meta.

“Foi verdadeiramente uma vitória coletiva. Ainda éramos sete [da equipa] antes da penúltima etapa. Parabéns a todos pelo trabalho que fizeram. Estou muito feliz por concretizar o trabalho dos companheiros”, disse.

Já a 1.42 minutos, o espanhol Pablo Castrillo (Movistar) conseguiu ficar com o último lugar do pódio.

Na geral, Pogacar tem agora 35 segundos sobre Lipowitz, com o francês Lenny Martinez (Bahrain-Victorius) a segurar o terceiro lugar, a 2.23 minutos do campeão do mundo e com sete segundos sobre o norueguês Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike).

Depois de ser um dos ‘escudeiros’ de Pogacar, o português Ivo Oliveira terminou a etapa na 80.ª posição, a 21.27 minutos do seu companheiro de equipa, mantendo o 83.º posto da geral, a 58.06.

A 79.ª edição da Volta à Romandia termina no domingo, com uma chegada em alto em Leysin, uma contagem de primeira categoria, colocada 178,2 quilómetros após a partida em Lucens.