A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo promove na sexta-feira, 8 de maio, uma conferência online dedicada à antecipação e resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a fenómenos climáticos extremos, anunciou a organização.

A iniciativa, organizada pela Unidade de Saúde Pública da ULS Médio Tejo, com sede em Torres Novas, distrito de Santarém, pretende “promover a reflexão e a partilha de conhecimento sobre a capacidade de preparação do SNS perante fenómenos extremos”, como tempestades, cheias ou ondas de calor, refere a entidade, em comunicado.

Segundo a organização, o seminário colocará em destaque o trabalho desenvolvido na região, nomeadamente “um modelo preditivo local de temperaturas extremas” e um plano de coordenação que articula o SNS com proteção civil, autarquias e setor social.

“Este plano permite uma resposta mais coordenada às diferentes dimensões e consequências destes eventos climatéricos, cada vez mais frequentes”, indica a mesma fonte.

O encontro surge após episódios recentes de mau tempo que afetaram a região e o país, associados ao chamado “comboio de tempestades”, reforçando a necessidade de preparação dos serviços de saúde para situações de crise.

De acordo com a ULS Médio Tejo, o programa abordará temas como sistemas de alerta, modelos de previsão e planos de resposta sazonal, incluindo a experiência concreta da região na resposta às recentes intempéries.

A conferência contará com a participação de responsáveis institucionais da área da saúde, proteção civil e ordens profissionais, entre os quais a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo.

A organização sublinha que a iniciativa visa também “reforçar o papel da Saúde Pública na antecipação de riscos, na preparação dos serviços e na articulação entre entidades”, contribuindo para uma resposta mais eficaz do SNS aos impactos das alterações climáticas na saúde.

A participação no seminário é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através de um formulário online disponibilizado pela organização.

A ULS Médio Tejo gere três hospitais — Abrantes, Tomar e Torres Novas — e 35 unidades de cuidados de saúde primários, dando resposta direta a cerca de 170 mil utentes nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei, nos distritos de Santarém e Castelo Branco.