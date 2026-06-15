A Associação Febre Amarela está a organizar a 25.ª edição do festival Glória ao Rock, na Glória do Ribatejo, nos dias 19 e 20 de junho, apostando na música portuguesa alternativa, disse esta segunda-feira à Lusa o presidente da coletividade.

Segundo o dirigente João Pedro, a associação, criada em 1993, assumiu recentemente a organização do festival que teve início em 1998 com o objetivo de “trazer mais cultura à terra” e apresentar “sons mais alternativos a uma zona que não tem tanta disponibilidade cultural”.

“O nosso principal foco é a música portuguesa alternativa, com um cartaz 100% nacional, e uma grande proximidade ao público”, afirmou, acrescentando que a organização procura também “envolver a população local” e oferecer “novas vertentes culturais à vila” do concelho de Salvaterra de Magos.

O cartaz da edição de 2026 reúne 16 artistas e bandas, distribuídos por dois dias, com uma forte aposta na música portuguesa alternativa e independente.

No dia 19 de junho sobem ao palco nomes como Femme Falafel, Marquise, Conferência Inferno, Iguanas e Lesma, a par de projetos emergentes como Oko e Ferrão.

Já no dia 20 de junho, o destaque vai para Expresso Transatlântico e B Fachada, acompanhados por Maria Reis, Scúru Fitchádu e 800 Gondomar, entre outros projetos como Bonança, C-Mat, Husbands e Soberdrunkid.

De acordo com a organização, o cartaz procura equilibrar “diferentes gerações e estilos”, consolidando “o seu posicionamento nos circuitos alternativos” ao mesmo tempo que abre espaço à descoberta de novos talentos.

“Temos nomes mais consolidados e outros emergentes que podem surpreender o público”, referiu João Pedro.

A edição deste ano, que assinala um quarto de século do festival, apresenta como principal novidade a realização de concertos gratuitos durante a tarde de sábado, no Museu Etnográfico da Glória do Ribatejo, complementando a programação noturna habitual.

O festival conta com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, além de receitas próprias, como bilheteira e exploração de bares, sendo esse apoio institucional considerado “fundamental” para a concretização do evento.

O recinto principal do Glória ao Rock será instalado no jardim público da freguesia, junto à sede da Junta, enquanto o espaço de concertos gratuitos funcionará no Museu Etnográfico e o acampamento, de acesso livre, no Parque de Merendas de Montóia, todos a curta distância entre si.

De acordo com o responsável, o evento tem vindo a alargar o seu público, mantendo a fidelidade dos habitantes locais e captando visitantes de concelhos vizinhos e, mais recentemente, da área de Lisboa, sobretudo ligados ao circuito da música alternativa.

“Este ano esperamos ainda mais pessoas, incluindo público que vem acampar, o que nos obrigou a reforçar a logística”, afirmou.

A associação, composta por elementos com idades entre os 20 e os 29 anos, procura garantir a renovação geracional e combater o declínio do associativismo.

“Apostamos em trazer ‘sangue novo’ e ideias novas, para manter o festival vivo”, concluiu.