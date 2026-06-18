A atividade dos operadores de jogo online em Portugal aumentou 13,7% no primeiro trimestre deste ano, em termos homólogos, gerando receitas brutas de 323,7 milhões de euros, adiantou esta quinta-feira a APAJO — Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online.

Em comunicado, a entidade indicou que estas receitas representam, por outro lado, um decréscimo de 4,1% face ao trimestre anterior.

“Em resultado desta dinâmica, o Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) contribuiu com 98,1 milhões de euros para a receita fiscal do Estado, assinalando um aumento de 18,6% face ao mesmo período de 2025”, disse a associação, citando o relatório do primeiro trimestre de 2026 do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

Para a APAJO, os dados confirmam “a tendência de progressivo amadurecimento de um mercado regulado que cresceu a ritmos muito superiores nos anos seguintes à sua criação”.

Ainda assim, o crescimento homólogo de 13,7% é “o segundo mais modesto registado num primeiro trimestre nos últimos oito anos e o segundo trimestre consecutivo em que as receitas recuam face ao período imediatamente anterior”, destacou.

A associação detalhou ainda que “no segmento das apostas desportivas à cota (ADC), as receitas cresceram 4% em termos homólogos”, mas desceram 3,3% face ao quarto trimestre de 2025.

“A descida das receitas neste segmento reflete, em grande medida, a diminuição da margem das entidades licenciadas para 20,4%, quando no trimestre anterior havia sido de 21,6%”, apontou.

Já o volume de apostas desportivas subiu 16,96% em termos homólogos e 2,78% face ao trimestre anterior, um “movimento consistente com uma margem mais baixa, que tende a gerar maior reciclagem de saldo por parte dos apostadores”.

No caso das receitas brutas de casino, registou-se um crescimento de 20,3% face a igual período do ano passado, “ainda assim também a segunda taxa mais baixa nos primeiros trimestres dos últimos oito anos.”

A associação disse ainda que, quando comparadas com o quarto trimestre do ano passado, “as receitas de casino recuaram 4,6%, tornando este o segundo trimestre consecutivo em que as receitas descem face ao período anterior”.

Já no que diz respeito aos utilizadores, o número de contas ativas “subiu 8,6% em termos homólogos e 8,3% face ao quarto trimestre de 2025” e os novos registos “cresceram 10% em termos homólogos e 23,29% face ao trimestre anterior”.

“Por fim, as receitas dos casinos territoriais cresceram 0,84% em termos homólogos, embora tenham recuado 6,9% face ao quarto trimestre de 2025”, rematou.