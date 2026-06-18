"Widow's Bay": um tesouro de ilha

Apesar do meu algoritmo ter sido inundado com referências muito elogiosas a esta nova série da Apple TV+, eu estava a resistir estoicamente ao FOMO, por alegada falta de tempo. Tinha posto um pionés imaginário na produção, deixando-a para outras núpcias. É verdade que ando deveras ocupada, coisa com que empatizarão, mas se a minha gestão de tempo audiovisual for escrutinada, posso eventualmente borrar a pintura. Por exemplo, o que dirá das minhas prioridades o facto de ter despachado a série toda das Patrocínio antes de ver um episódio que fosse de Widow’s Bay?

Felizmente, a salvação da minha honra chegou graças a uma prioridade suprema e incontestável: a minha filha. Pois que a pequena me disse que abandonou Widow’s Bay ao segundo episódio, porque apareceu um palhaço assassino e não tencionava arriscar mais avistamentos do dito. Atenção que ela com assassinos lida bem, agora artistas circenses de cara pintada de cal e flores que esguicham, nem pensar. É claro que, como boa mãe estóica-guerreira-leoa que sou, disse “Nada temas, minha filha!”, desembainhei o comando e ofereci-me prontamente para ver a série e assinalar ao minuto, ao segundo, e até ao frame, aparições apalhaçadas. Se não é caso para me darem a medalha de Mãe do Ano, não sei o que é.

Então e o que é que temos aqui, que desencadeou tanto sururu (boa e velha expressão de avó), a ponto de, à data, estar em primeiro lugar nas séries mais vistas da Apple TV+? Terror clássico, comédia de relação e desconforto ao mesmo tempo, e dilemas bons para discutir num jantar de amigos com o copo de vinho à frente, mas Deus nos livre de passar por eles, lagarto, lagarto, lagarto. Widow’s Bay arranca como tantas outras histórias de meter miaúfa. Um lobo do mar que está a falar para terra e perde o pio. Um nevoeiro misterioso que se adensa (se tivessem morado perto da Praia Grande, era mais uma quarta-feira) e pássaros com comportamento estranhos (que os bichos sentem sempre estas coisas, já diz a minha mãe).

Dá-se uma falha de energia, a terra começa a tremer, o fedor a desgraça está oficialmente no ar e Tom, o protagonista, vai andar a distribuir pela ilha ambientadores de pinho figurativos para disfarçar o cheiro. Tom Loftis (um inatacável desempenho de Matthew Rhys de The Americans e, para os mais antigos, Brothers and Sisters) é o presidente da Câmara de Widow’s Bay, a ilha que dá nome à série. Uma cidade costeira em Nova Inglaterra onde Judas perdeu as meias, porque as botas já tinham ido à vida há uns bons quilómetros. Tom quer muito transformar uma cidade, em que os habitantes parecem viver por sentença e não por vontade própria, num instagramável destino turístico. E está prestes a dar um passo importante para atingir o seu propósito: receber um jornalista de viagens do The New York Times.

Tom vai dar o tudo por tudo para vender o lifestyle da sua comarca, ao mesmo tempo que Wyck, o capitão do porto, (Stephen Root, de Este País não é para Velhos e Foge, só assim de repente) proclama o chamado fim do mundo em cuecas. Wyck diz que vão todos morrer. Tom diz que a ilha precisa de wifi. Ao longo da série, as evidências começam a entrar pelos olhos adentro do edil (palavra mais conhecida por ser uma solução de palavras cruzadas) e é cada vez mais difícil negar uma verdade que parece mentira. Uma maldição multidisciplinar, que é um pot pourri de carnificina para todos os gostos: um nevoeiro que enlouquece, uma bruxa que se senta na cara das vítimas, um papão com um facalhão, um pai que dizima a família, uma louca suicida, um toque ou outro de canibalismo, o já referido palhaço assassino, assim como “a tal maldição que chega de nevoeiro em que os olhos ficam brancos, há perda dos sentidos e delírio, perda de ereção…” Isto é Widow’s Bay.

Como se não lhe bastasse estar a debater-se como uma hecatombe paranormal, Tom é pai de um adolescente órfão de mãe, o que pode ser tão ou mais difícil do que lidar com o Belzebu. Não sabemos se a relação já teve melhores dias, mas estes não são bons, certamente. E para cereja no topo do bolo, Tom tem um gabinete autárquico digno do Inferno de Dante.