Annecy 2026: uma nova era para o cinema de animação

Está a animação em alta? veio para ficar? Antes de apresentarmos ao leitor do Observador a 68.ª edição de Annecy, que arranca este domingo (até dia 27), com a mais fervilhante plateia do planeta, e o seu tradicional festim de aviões de papel atirados pela audiência para o palco da sala grande do Centro Bonlieu, recuemos cerca de um mês para salientar o seguinte: pela primeira vez este ano, não houve secção em Cannes que não tivesse programado, pelo menos, um filme de animação, salvo a competição principal pela Palma de Ouro. Mesmo esta — acreditamos — acabará por ceder, mais tarde ou mais cedo (vai ser uma questão de tempo), ou não tivesse Cannes, desde sempre atento à evolução da animação, atribuído uma Palma de Ouro honorária a Hayao Miyazaki, em 2024.

Quer pela geografia, quer pela proximidade de datas, Cannes e Annecy, os mais importantes festivais das suas categorias, trabalham, de resto, em conjunto, sem que isso tenha que ser publicamente anunciado. Ambos galvanizam a pujança da produção europeia, em especial a francesa, numa altura em que a produção americana, dominante a todos os níveis, tem estado a perder gás a nível criativo desde o pós-pandemia. Isto não tem só que ver com contingências de mercado e mega-operações comerciais que remodelaram o ecossistema da produção (como a compra da Pixar pela Disney, por exemplo). Tem também que ver com espectadores a mudarem de hábitos. Não percam, a propósito, Toy Story 5, que é absolutamente exemplar a focar esta questão.

Certo é que, em Annecy, e tal como sucedeu na Croisette, é a França que assume o papel de destaque desta edição, com o país presente em seis dos onze títulos que competem pelo Cristal de Melhor Longa-Metragem. Cerca de metade deles já teve exibição em Cannes em maio passado.

Os “Mínimos” abrem a festa

A abertura oficial do festival acontece este domingo com a estreia mundial (fora de concurso) de Mínimos e Monstros, novo capítulo do popular universo dos Mínimos, produzido pela Illumination e pela Universal. O filme é realizado por Pierre Coffin, o criador das irreverentes criaturas amarelas que se transformaram num dos maiores fenómenos de animação das últimas décadas. Co-escrito por Brian Lynch e pelo próprio Coffin, este novo tomo da franquia propõe uma narrativa assumidamente delirante: é a história dos Mínimos à conquista de Hollywood, enquanto se tornam estrelas de cinema e se unem para salvar o planeta. O filme estreia-se em Portugal dia 1 de Julho, pela mão da Cinemundo.