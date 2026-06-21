O espaço da Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE), em Alcabideche, Cascais, vai ser inaugurado a 1 de julho, reunindo pela primeira vez, num único edifício, grande parte do acervo e revelando bastidores da sua gestão, conservação e circulação. Ao fim de 50 anos, o CACE Centro representa “um marco histórico” para uma coleção criada pelo Estado em 1976 que, apesar da sua relevância para a arte contemporânea portuguesa, passou por longos períodos de dispersão e menor visibilidade institucional, diz diretora do centro.

A responsável e curadora Sandra Vieira Jürgens explica que estamos perante “um espaço de reservas visitáveis que tem pela primeira vez reunido quase todo o acervo da coleção num edifício aberto ao público, para mostrar o quotidiano da conservação das reservas, inventariação, catalogação e estudo das obras”.

Instalado num edifício antes pertencente à Fundação Ellipse, ligada ao Banco Privado Português (BPP), e adquirido pelo Estado no âmbito de um processo de insolvência da instituição financeira, o espaço recebeu obras de adaptação avaliadas em cerca de um milhão de euros e passa a concentrar um conjunto significativo das mais de 3.200 obras que atualmente compõem a CACE.

Segundo Sandra Vieira Jürgens, o novo centro foi concebido para ser mais do que um espaço de armazenamento: “É um espaço de partilha, um centro vivo e laboratorial que queremos partilhar com o público”, sublinhou.

O CACE Centro dispõe de uma sala central de grandes dimensões, destinada a atividades educativas, conferências e programação cultural, duas salas de exposições temporárias e uma ‘black box’ dedicada à apresentação de obras multimédia. Os visitantes poderão acompanhar atividades habitualmente reservadas aos bastidores da gestão museológica, num modelo de funcionamento híbrido que conjugará áreas técnicas especializadas com atividades de mediação cultural e programas educativos.

“O público poderá ter acesso àquilo que são as atividades diárias da gestão de uma coleção, conservação, embalamento, transporte, preparação e produção de exposições, cedências e depósitos, e ainda descobrir as obras nas reservas visitáveis”, precisou a curadora, que gere uma equipa de seis profissionais das áreas da curadoria, conservação e produção.

As visitas serão realizadas mediante marcação prévia por correio eletrónico ou telefone, dirigindo-se tanto ao público em geral como a estudantes, investigadores e profissionais do setor. “Há uma parte técnica muito importante, mas queremos desenvolver o serviço educativo. Queremos receber o público mais vasto que queira conhecer a atividade diária de uma coleção”, reiterou Sandra Vieira Jürgens.

Para a diretora, a abertura do novo centro constitui o culminar de um processo de recuperação e valorização institucional iniciado nos últimos anos: “A coleção data de 1976 e nasceu muito da exigência dos artistas em ter uma coleção que representasse a produção artística contemporânea”, recordou.

Ao longo das décadas, a coleção foi sendo expandida com aquisições regulares, mas sofreu, no entanto, de um período de menor atividade que durou mais de vinte anos, lembrou a historiadora de arte que lidera uma equipa composta ainda por Ana Guimarães, Beatriz Hilário, David Teles Pereira, Maria de Lurdes Marrinhas, Alice Watt-Dalston e Diogo Torres em estágio.

“Fizeram-se várias aquisições até ao ano 2000 e, a partir daí, a coleção esteve muito esquecida. Teve muitas tutelas, e foi sobretudo a partir de 2017 que se desenvolveu um trabalho de gestão e visão estratégica”, lembrou. As aquisições foram retomadas em 2019, através de um programa anual que continua em vigor e que permitiu incorporar dezenas de novas obras de artistas contemporâneos portugueses.

No dia da inauguração do CACE Centro, a 1 de julho, o público poderá conhecer uma exposição dupla intitulada “Dual Sim”, dedicada precisamente às aquisições realizadas entre 2019 e 2025, organizada pelas curadoras Filipa Rocha Nunes e Sofia Montanha. A mostra reúne 23 obras em vários suportes, da pintura à escultura e vídeo, de artistas como Ana Cardoso, Belén Uriel, Diogo Evangelista, Eugénia Mussa, Gabriel Abrantes, Inês Zenha, Joana Escoval, Leonor Antunes, Mané Pacheco, Nikolai Nekh, Paulo Mendes, Sara Graça, Susanne S. D. Themlitz e Von Calhau.

O programa inaugural inclui ainda uma parceria com a Companhia Nacional de Bailado, desenvolvida em torno de uma obra da coleção, bem como a apresentação de alguns trabalhos do acervo na sala principal.

Apesar da criação do centro para acolher a coleção de arte contemporânea do Estado, a diretora sublinha que a missão da CACE continuará a assentar na circulação das obras pelo território nacional e internacional: “A coleção vai continuar a descentralizar e a estar presente em todo o território. É para isso que ela serve. É uma coleção de todos.” Sandra Jürgens referia-se ao acervo que, desde 2023, foi divulgado em 16 exposições, das quais 11 em Portugal e cinco no estrangeiro, passando por cidades como Madrid, Berlim, Roma e Xangai.

O calendário para os próximos meses e até ao início de 2028 prevê novas apresentações em Sines, nos Açores e em Viseu, seguindo-se, em 2027, projetos em Évora — Capital Europeia da Cultura, Funchal e, internacionalmente, em Paris.

Em Sines, será apresentada a exposição “Chuva de Verão”, no Centro de Arte de Sines, entre 11 de julho e 17 de outubro, e nos Açores irá inaugurar “O Silêncio de Efesto”, em 25 de julho, no Arquipélago — Centro de Artes Contemporâneas da Ribeira Grande, ficando patente até 01 de novembro, enquanto a mostra “Queridas amigas” estará no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, entre o próximo dia 14 de novembro e 14 de fevereiro de 2027. A exposição “Chuva de Verão” também poderá ser vista no MUDAS — Museu de Arte Contemporânea da Madeira, de 18 de maio a 31 de outubro de 2027.

Entre 23 de janeiro e 23 de maio do próximo ano, a CACE estará presente em Évora, no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, na exposição intitulada “Recreio”, prevendo-se ainda para fevereiro a abertura de “Sísmico”, uma exposição no Centro de Arqueologia e Artes de Beja.

“DIY” será outra das exposições previstas, no âmbito do programa de circulação da CACE, que será acolhida no Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, entre 18 de setembro de 2027 e 30 de janeiro de 2028.

A nível internacional já está marcada a inauguração de “Cabinet d´Amateur, Démocratie et Culture”, na Fundação Fiminco, em Paris, em 22 de abril de 2027.

“Passados 50 anos da criação da coleção, a abertura do centro é um marco muito importante para conseguirmos responder de forma mais eficaz e mais ágil aos pedidos de cedência de obras e estar presentes em todo o território nacional”, sustentou a curadora. Jürgens considera ainda que o novo edifício reforça a capacidade operacional e a credibilidade internacional da coleção: “É uma grande evolução, porque é um edifício que tem todas as condições de segurança, controlo ambiental e os padrões internacionais mais exigentes” para a conservação das obras do acervo.

Atualmente, cerca de 1.300 obras encontram-se instaladas no CACE Centro, mantendo-se as restantes em depósitos e núcleos associados a instituições parceiras, como a Fundação de Serralves, autarquias, embaixadas, organismos públicos e entidades culturais.

Para a curadora, a abertura do novo espaço representa sobretudo uma nova fase para a coleção pública de arte contemporânea, “com melhores condições para a sua gestão”. “Queremos que as pessoas compreendam que uma coleção não é apenas aquilo que se vê numa exposição. Há todo um trabalho diário de conservação, estudo, investigação e circulação das obras que agora poderá ser conhecido de perto.”

O CACE Centro funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30, e das 14h às 17h, mediante marcação prévia, e encerra aos fins de semana, feriados nacionais, feriado municipal de Lisboa, e a 24 e 31 de dezembro.