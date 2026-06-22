O rapper Plutonio promove, em 5 de julho, em Lisboa, uma corrida, que começa no Parque Eduardo VII e termina num destino secreto, cuja receita das inscrições reverte a favor das Aldeias de Crianças SOS, foi esta segunda-feira anunciado.

A corrida “Isto aqui não é um 5print” junta “música, desporto e comunidade numa experiência aberta a todos”, segundo a editora discográfica Sony Music Portugal.

Com um percurso de cerca de cinco quilómetros, nesta corrida “o mais importante não é a competição, mas sim o caminho percorrido em conjunto”.

Plutonio, que vai liderar a corrida, “dará o ritmo desde o primeiro momento”, a partir do Parque Eduardo VII e com a meta a ser revelada apenas no final, onde o rapper tem “uma surpresa reservada para os fãs”.

“Mais do que uma corrida, é um convite para sair da zona de conforto, dar o primeiro passo e seguir em frente. Inspirada na persistência, na dedicação e na vontade de nunca desistir, esta iniciativa celebra a importância de continuar a acreditar, mesmo quando o caminho parece mais difícil”.

A receita das inscrições, que têm um custo de cinco e 15 euros, com ou sem camisola, respetivamente, reverte a favor das Aldeias de Crianças SOS, “contribuindo para apoiar o trabalho desenvolvido pela instituição junto de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade”.

As inscrições podem ser feitas online, através do seguinte link: https://www.naoeumsprint.pt/registration/forms/pt/inscricao_corrida_1.aspx

Plutonio, nome artístico de Ricardo de Azevedo, editou o primeiro álbum “Histórias da minha life” em 2013. Seguiram-se “Preto e vermelho” (2016), “Sacrifício: Sangue, Lágrimas, Suor” (2019), encarado como uma estreia, porque aconteceu num momento de grande sucesso entre fãs, como contou à Lusa em 2019, e “Ordem & Progresso” (2023).

O álbum mais recente do rapper, “Carta de Alforria”, foi editado em 2024.

No ano passado, Plutonio esgotou duas datas na MEO Arena, em Lisboa, a maior sala portuguesa de espetáculos.