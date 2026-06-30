A Câmara de Coimbra está a ponderar se mantém a Casa do Cinema de Coimbra nas atuais instalações, nas Galerias Avenida, ou se opta por outro local, com menos obras, disse esta segunda-feira a presidente da autarquia.

“O investimento, se for feito naquelas salas, continua a não resolver o problema, porque o condomínio tem de fazer obras na entrada e nas casas de banho. Estamos a ponderar com a equipa se mantemos o investimento ali ou se ponderamos noutro local”, afirmou Ana Abrunhosa, na reunião da Assembleia Municipal, salientando que está em causa um investimento de 500 mil euros.

Para a autarca, não há dúvidas da importância da Casa do Cinema de Coimbra, apontando que “não é um assunto esquecido” e que a decisão, “neste momento, é saber se vale a pena fazer ali um investimento”.

“Há uma outra sala no piso superior que também temos que ver o que fazemos ou se vamos fazer o projeto noutro local, até porque há locais onde poderíamos ter a associação com menos obras, com igual dignidade e centralidade”, acrescentou.

Ana Abrunhosa adiantou que já foi realizada uma reunião com Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) e que “não há problema especial”.

A Câmara Municipal aprovou a 17 de abril o projeto de execução de requalificação da Casa do Cinema de Coimbra, estimando um investimento de meio milhão de euros, mas ainda sem data para lançar concurso.

Na altura, em resposta à agência Lusa, a Câmara de Coimbra disse que o projeto de execução de reabilitação da Casa do Cinema, situada nas Galerias Avenida, foi “aprovado por proposta técnica dos serviços e no âmbito das competências do vereador Luis Francisco Filipe”, que detém a pasta dos equipamentos municipais.

A Casa do Cinema de Coimbra começou a funcionar em 2021, reativando uma das duas salas das Galerias Avenida que passaram a ser propriedade do município em 2022, que as comprou por 170 mil euros.