Os artistas Catarina Glam e Nuno Miles e o músico Noiserv são alguns dos destaques da edição deste ano do festival Fazunchar, que se realiza de 15 a 23 de agosto em Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria.

Com o tema “As linhas que nos vestem”, o festival de 2026 tem como foco a celebração da identidade cultural, concretamente “nas memórias e nas texturas industriais e históricas do concelho”, explicou o município de Figueiró dos Vinhos em comunicado.

Mantendo a aposta numa programação multidisciplinar, Fazunchar promete transformar “as ruas e freguesias do município num autêntico palco de criação artística contemporânea”.

Alicerçado na arte urbana, o festival tem na pintura de murais um dos pontos fortes, contando este ano com a participação de Nuno Miles, artista que se destaca pelas criações tridimensionais, explorando técnicas como o realismo, hiper-realismo e anamorfismo.

Outros convidados são Francis.co, ilustrador e artista urbano que desenvolve obras a partir do conceito de “casa”, e o Projeto Ruído, que realça o meio e memória locais nas intervenções.

Também a artista visual Catarina Glam vai deixar a sua marca na vila de Figueiró dos Vinhos, adiantou a organização.

Noutra área criativa, o fotógrafo e realizador Pedro Guerra estará em residência, documentando os vários processos criativos que decorrerão durante o festival.

A música tem também lugar no Fazunchar, com atuações de Noiserv e Zarko e sessões com os DJ ivo.i.am e DemiJohns.

Indo ao encontro do lema do festival, há várias iniciativas de cariz intergeracional que cruzam artes plásticas, têxteis e a revalorização das histórias de vida locais.

É o caso da participação de Pitanga, “artista visual cujo universo se revela entre a cor e o instinto, fundindo muralismo e ilustração”.

Ou A avó veio trabalhar, descrito como um “‘hub criativo para seniores (60+), que funciona como um polo de produção artesanal e rede de afetos”, celebrando “a mestria e o talento tradicional das suas avós através de peças de design exclusivas”.

Várias oficinas criativas complementam a programação, como “Da linha ao fato – Vamos criar um álbum ilustrado”, com Carla Nazaré, “Sorrisos a transbordar”, por O Estendal da Flor, e “Um saco de histórias bordadas”, por Marina Prior.

A programação integra ainda o mercado de autor e um programa de visitas guiadas, pensadas para os mais novos, para o centro da vila e para as freguesias de Figueiró dos Vinhos.